'Esse serviço sempre foi meu sonho. Estou feliz fazendo o que gosto'

Tranquilidade em meio ao caos

"É preciso respeito"

Participação na construção civil

Os primeiros meses deste ano vieram para quem tem nervos de aço, sangue-frio e coração forte. Chuvas torrenciais e coronavírus circulando mundo afora testaram os limites da paciência, obrigaram muita gente a mudar os hábitos e levaram os cientistas, numa situação semelhante a “decifra-me ou devoro-te”, à urgência de mergulhar nos estudos para entender mais um enigma do século 21. Neste, mulheres como Fabrícia Aparecida Paulino, de 37 anos mostram como enfrentam os desafios e o inesperado dos fatos que deixaram mortos, famílias desamparadas, pessoas traumatizadas e uma imensa interrogação no ar. Pela determinação do trio, não seria exagero dizer que elas, entre milhões do universo feminino, “têm a força”: para lutar, criar, sonhar, melhorar a humanidade e, principalmente, viver.Com 37 anos, quatro filhos e uma neta, Fabrícia se viu sem chão, paredes e teto durante o histórico temporal de janeiro em Belo Horizonte . Moradora de área de risco, ela deixou o imóvel e se abrigou num quarto com a família. Mas a esperança falou mais alto e, poucos dias depois, concretizou desejos antigos: fazer o curso de eletricidade predial e trabalhar na área. “Conserto até chuveiro”, orgulha-se.Quinta-feira (5) foi um dia diferente na vida de Fabrícia, mãe de Marlon, Thaynara, Taynan, e Mayra e avó de Elise, de 1 ano e dois meses. Com forte gripe, faltou ao trabalho, mas, à tarde, reuniu forças, aprumou o corpo e entrou no ônibus rumo ao Centro de Belo Horizonte. O motivo não poderia ser mais nobre para ela: o curso de eletricista predial, do qual fala com quase devoção.“Esse serviço sempre foi meu sonho. Já consertei chuveiro aqui em casa, arrumei a torneira do tanque, dei um jeito no ventilador.” As aulas começaram em 3 de fevereiro, quando Fabrícia também conseguiu emprego na sua área de atuação. “Sou ligada na tomada 220 volts, estou feliz demais fazendo o que gosto.”O momento era trágico, mas, com lucidez, Fabrícia manteve a calma e conduziu a família a um lugar seguro. Na chuva histórica de 25 de janeiro, a casa onde ela morava, no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, “começou a dar estalos” – na região, houve morte, por soterramento, de uma mulher e três filhos e um vizinho.Sem esperar pelo pior ou ir para um abrigo, ela alugou um quarto para alojar toda a família, e encontrou novo endereço no Bairro Ouro Preto. “Veja só, em 4 de janeiro fizemos, naquela casa, a festinha de 1 ano de Elise. Já estava chovendo, mas nada aconteceu, felizmente”.Segurando todas as “pontas” financeiras e emocionais, Fabrícia não se entregou e manteve a energia. Na época, ao encontrá-la perto da casa à beira do barranco, os repórteres do Estado de Minas ficaram impressionados com a serenidade no rosto para o recomeço . “Estava triste por perder a moradia, mas animada pela profissão de eletricista e de ficar junto com a família”, conta Fabrícia, que mora com o namorado, Luiz Fernando, de 25. Entusiasmada com o curso de eletricidade predial, diz que o Centro Divina Providência Profissionalizante (Cedipro) oferece também curso de corte e costura, e tem alunos. “Sou das poucas mulheres que fazem o curso de eletricista.”Mulher, negra e eletricista. E por que não? O comentário sobre a profissão é a deixa para Fabrícia falar sobre preconceitos sofridos ao longo da vida. Trabalhou muitos anos como doméstica, e ouviu palavras ofensivas sobre a cor da pele. Quando muda o rumo profissional, depois de vender lingerie e servir em bufês, escuta que se trata de uma profissão de homem. “Respondo que não! Qualquer um pode ser eletricista, um ofício que exige calma”, avisa.O que a tira mesmo do sério é preconceito contra a mulher: “Se uso um short curto, que gosto muito, não significa que a porta está aberta. Se dou um sorriso, não quer dizer que estou disponível. É preciso respeito”, afirma a mulher, que, conforme diz, nunca está igual. “Mudo sempre o cabelo. Ontem estava de cabelão, hoje estou de trancinhas. Gosto desta transformação.”Junto dos filhos Thaynara, de 19, mãe de Elise, e Taynan, de 17, que estavam em casa na tarde de quinta-feira – os outros são Marlon, de 21, que trabalha, e Mayra, de 11 – Fabrícia quer mesmo é ser feliz. O namorado também estava no batente. “Sabia que Deus tinha um presente para mim. E ele chegou nesta fase da vida”, afirma a mulher sobre a capacitação profissional, antes de revelar mais um sonho. “Quero me casar com um vestido branco, tomara que caia, e carregando rosas vermelhas, minha paixão”. Então, é esperar pelo futuro.A participação feminina no setor da construção civil cresceu e apareceu no país: em Minas, elas já representam 10% da mão de obra no segmento, somando aproximadamente 22 mil trabalhadoras, de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção de Minas Gerais (Sinduscon-MG), com base em informações do Ministério do Trabalho e Emprego. Nos últimos 10 anos, a estimativa é de que a contratação de mulheres tenha crescido quase 50%, com mais de 200 mil mulheres trabalhando atualmente no setor, no Brasil.