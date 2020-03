Após apagamento, atriz do Galpão ganha novo mural

Teuda Bara, de 78 anos, sempre lutou e resistiu a qualquer apagamento. Não seria diferente diante da tinta escura que removeu a imagem desta atriz e fundadora do grupo Galpão do mural em que brilhou por um ano e meio na Rua Guaicurus, no Centro de Belo Horizonte. Nova pintura em homenagem a ela ganhará os muros do Centro de Referência da Juventude (CRJ) no fim deste março, no trabalho das artistas do Minas de Minas Crew, criadoras do mural original. O Estado de Minas revela com exclusividade o leiaute do novo grafitti.



“Fiquei muito feliz, principalmente pelas meninas, para valorizar mesmo este trabalho delas com vários murais pela cidade, sobre mulheres, sobre força, sobre alegria. Apagar o trabalho delas é muito feio”, define a homenageada. Ao saber que aparecerá duplicada na nova pintura, Teuda reage de maneira bem peculiar: com a sonora gargalhada que se tornou sua marca registrada nas salas de espetáculo da cidade – tanto que o riso farto da atriz foi parar no desenho das artistas gráficas. Ao recobrar o fôlego, arremata: “Que maravilha!”.



O grafitti da Rua Guaicurus foi criado em dezembro de 2017, como parte das comemorações dos 120 anos de Belo Horizonte. A convite do Estado de Minas, na ocasião a atriz conheceu duas das muralistas para gravação de um vídeo regado a cervejinha e gargalhadas em um boteco no Centrão. Quando o grafitti foi coberto por tinta escura, por decisão do proprietário do estacionamento cujo muro abrigava a pintura, Teuda desabafou: “Ô terra essa em que nada cresce! Não vejo sentido nisso”.





VISIBILIDADE

Krol, uma das artistas do coletivo, explica que desde o apagamento do mural original, em junho de 2019, muitas pessoas se mobilizaram para oferecer muros particulares para uma nova pintura. O grupo preferiu viabilizar solução junto ao poder público, até mesmo para evitar que os proprietários resolvessem simplesmente apagar novamente a imagem, como ocorreu no estacionamento da Rua Guaicurus.“Na nova imagem, a ideia foi relembrar o que foi apagado e homenagear, além da Teuda, o primeiro trabalho”, explica Krol. Assim, veremos Teuda duplicada, com desenhos feitos a partir também da imagem de quando a atriz conheceu a primeira pintura, e abriu os braços diante do grafitti para comemorar. “Quando ela for lá para fazer a nova foto, teremos então três Teudas!”A primeira pintura tinha 11 metros de largura e oito de altura. O novo mural, com apoio do Projeto Gentileza e do Circuito Municipal de Cultura, terá 10 metros de largura e 12 de altura. As artistas Viber, Musa, Nica e Krol, que integram o Minas de Minas Crew, vão trabalhar entre 27 e 29 de março na criação do grafitti no CRJ, na fachada voltada para a Avenida dos Andradas, no Centro da capital. A inauguração está marcada para 30 de março. Sobre a possibilidade de uma nova cervejinha para celebrar a novidade, Teuda não titubeia: “Mas com certeza!”.