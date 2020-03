Morte de integrante do MTST causa protestos

A morte de um integrante da chamada Ocupação Fidel Castro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ocorrida na madrugada de ontem, durante ação da Polícia Militar, gerou protestos por parte dos moradores da área, sob a liderança do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Ontem pela manhã, moradores da ocupação fizeram manifestação na BR-050, em frente ao estádio Parque do Sabiá, onde atearam fogo a pneus, interrompendo a passagem de veículos nos dois sentidos da rodovia.

As versões para o episódio são conflitantes. De acordo com a Polícia Militar de Uberlândia, o homem, de 41 anos, foi abordado na companhia de dois indivíduos, por suspeita de estarem fazendo uma ligação clandestina (o chamado “gato”) na rede elétrica. Ainda segundo a PM, os três fugiram e um deles, no meio do matagal, teria apontado uma arma de fogo para os policiais, que atiraram, alvejando o suposto fugitivo.

No entanto, o advogado da Comissão da Pastoral da Terra (CPT), Igino Marcos da Mata Oliveira, que acompanha o movimento responsável pela Ocupação Fidel Castro, afirma que a realidade foi diferente da versão apresentada pela PM. “O que houve foi uma execução. Já pedimos a apuração dos fatos pelo Ministério Público”, disse o defensor, que alega que a vítima fazia “manutenção” na rede elétrica.

De acordo com sinopse da ocorrência divulgada Polícia Militar em Uberlândia, os policiais faziam patrulhamento em uma avenida próxima à área da Ocupação Fidel Castro quando avistaram três indivíduos, junto a dois cabos de alta tensão, perto de um poste da rede elétrica, que possivelmente seriam usados para o “desvio clandestino de energia elétrica”.

Ainda segundo a versão policial, os PMs tentaram abordar os três homens, mas eles fugiram em direção a um matagal e um deles apontou um revolver em direção aos militares, que, “diante da situação, efetuaram disparos” e “não viram se o indivíduo que estavam portando o aramento tinha sido alvejado, pois (os três) continuaram fugindo”.

O boletim relata que um dos suspeitos, de 36, foi preso e que outro fugiu. Durante varredura no matagal, as equipes teriam localizado “o autor que havia atentado contra a vida dos policiais, deitado em meio ao matagal, com sangramento na região da cabeça e com uma arma de fogo tipo revólver ao seu lado”. Segundo a PM, os militares prestaram socorro imediato ao homem, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde foi constatado o óbito pelos médicos.

Ainda segundo a Polícia Militar, no local onde foi encontrado o Ocupante da Fidel Castro foi apreendido um revólver calibre 38, com três cartuchos intactos, “sendo que um dos cartuchos estava 'picotado', o qual o autor possivelmente tentou disparar, contudo a munição, por motivos desconhecidos, não deflagrou”, diz a sinopse da PM.

O advogado Igino Marcos da Mata Oliveira argumenta, no entanto, que os levantamentos iniciais revelam que o morador da área de ocupação liderada pelo MTST foi morto com um tiro na região da nuca, o que é o indício de execução. Por isso, pediu a investigação e apuração dos fatos pelo Ministério Público.

Igino Marcos disse ainda que o homem morto na ação policial não tinha antecedentes criminais e que exercia papel de coordenação do MTST na ocupação em Uberlândia, que conta com cerca de 700 famílias. “Ele era querido na ocupação. Era muito prestativo”, assegura o advogado.