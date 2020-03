Operação de combate à violência doméstica prende 54 homens em Minas

Pelo menos 54 homens foram presos nesta quinta-feira durante a Operação Marias II. A ação, em combate à violência contra a mulher em Minas Gerais, também cumpriu 32 mandados de busca e apreensão no estado. Entre os presos estão os suspeitos de ameaças, tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimentos de medidas protetivas, estupro, importunação, entre outros crimes.









Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a operação ocorre simultaneamente em outros 18 estados do Brasil e Distrito Federal como resultado das ações do Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil.





Em todo território mineiro, 770 policiais participaram da operação, que contou ainda com 485 visitas tranquilizadoras. “A gente prioriza locais que já foram descumpridas medidas protetivas. Geralmente a visita é em locais onde as vítimas moram, com objetivo de verificar se há novo descumprimento”, explicou Carla Cristina Oliveira Vidal, chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família.





Essa é a segunda fase da operação. Em novembro do ano passado, a primeira etapa foi realizada em 108 municípios com saldo de 83 prisões. “O objetivo é de trazer uma tranquilidade melhor para as mulheres e uma responsabilização dos agressores”, informou a delegada Isabella Franca, chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerâncias.





Ainda segundo a delegada, a tendência é continuar com tais ações. “A Polícia Civil está trabalhando 24 horas por dia. Além da gente estar cumprindo esses mandados é uma forma pedagógica de mostrar que estamos combatendo o crime”, ressaltou Vidal.





"Marias” faz referência à Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica referência na luta em defesa dos direitos das mulheres. Sua identidade inspirou o nome da lei “Maria da Penha”.





Operação Marias II em Minas