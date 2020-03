Bombeiros enviam drone com zoom e câmera térmica para buscar por criança desaparecida em Medeiros

Brayan brincava no quintal de casa quando desapareceu (foto: Arquivo pessoal da família)

O Corpo de Bombeiros continua procurando pelo garotinho Brayan Washington, de 4 anos, desaparecido desde a tarde dessa terça-feira (3) na zona rural de Medeiros, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A corporação deslocou nesta quarta um drone com zoom e câmera térmica para auxiliar nas buscas, que já duram mais de um dia.





Nesta quarta, segundo oresponsável pelo 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, localizado em Uberaba (Triângulo Mineiro), os trabalhos desta quarta se concentraram em três frentes:com o drone,com os militares e moradores da cidade ecom os bombeiros.





De acordo com Passos, a corporação realizou a drenagem de um açude localizado ao lado da fazenda onde o menino vivia. A guarnição vasculhou toda área do manancial, mas a redução da quantidade de água na pequena represa pode ajudar a encontrar a vítima.

Corporação realizou drenagem de açude nesta quarta-feira (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)





“Ele está muitas horas sem comer e pode estar desidratado, com insolação e até hipotermia pelo frio da noite. Há também o risco dos animais peçonhentos e ferozes. O terreno é bastante acidentado”, ressalta o tenente-coronel sobre as dificuldades do resgate.





A comunidade rural de Medeiros está unida para tentar encontrar Brayan. Segundo os bombeiros, mais de 100 pessoas se juntaram aos militares nesta quarta para ajudar nas buscas.





No total, a corporação trabalha com cinco viaturas, 17 militares, um drone e dois cães, além de contar com apoio de policiais locais. Bombeiros de Campos Altos, região do Alto Paranaíba, e Uberaba, no Triângulo, estão mobilizados nas buscas.





Os trabalhos para encontrar o garoto desaparecido continuam à noite. Ainda de acordo com os bombeiros de Uberaba, familiares teriam informado que o menino tem traços de autismo, e que muitas vezes não responde ao ser chamado.





Brayan Washington foi visto pela última vez por volta das 17h30 na Fazenda Medeiros.





De acordo com a Polícia Militar (PM) do município, o pai contou que o menino estava na varanda da casa da família e que desceu para o quintal. Como a criança tinha o costume de fazer isso para dar a volta na casa, ele não estranhou. No entanto, minutos se passaram e o menino não voltou.

