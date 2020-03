Renovação no Samu

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou ontem a troca de quase toda a frota atual de ambulâncias responsáveis pelo transporte de urgência e emergência da capital mineira e de cidades da Região Metropolitana. Ao todo, serão 26 novos veículos – na renovação da frota foram investidos cerca de R$ 5 milhões. “No ano passado substituímos 39 carros do transporte sanitário, e agora 26 das 27 ambulâncias do Samu estão renovadas, ao custo de R$ 177 mil cada uma, do Ministério da Saúde. Agora, a prefeitura vai desembolsar cerca de R$ 1,5 milhão para equipá-las”, detalhou o secretário municipal de saúde, Jackson Machado. Além dos atendimentos na capital, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de BH é responsável pela regulação do atendimento em Caeté, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia.