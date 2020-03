Homicídios desafiam recuo da violência

O balanço da segurança pública durante o carnaval foi divulgado em meio à minimização das críticas sobre as intervenções em trios elétricos e carros de som, que provocaram intensa polêmica às vésperas e durante a folia na capital mineira. “Acredito em dados. Sair gritando que alguém fez algo errado é muito fácil”, disse o governador Romeu Zema (Novo). Segundo o balanço, em Minas Gerais foram registradas quatro interdições em um total de 2.274 desfiles de blocos e eventos de rua. Destes, 720 foram na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no período de 8 de fevereiro a 1º de março. O levantamento ainda mostrou que, entre sexta-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas, houve aumento de homicídios, mas redução de outros crimes violentos no estado.

Em coletiva de imprensa, o governador disse que sempre gostou e participou do carnaval. Ele sustenta que a festa ocorreu como o planejado em 2020. "Estou extremamente satisfeito com os resultados. Agora, alguém querer transferir ao estado a responsabilidade de não ter preparado um veículo que atendesse aos requisitos? Será que estamos querendo barrar uma festa em que o brasileiro se diverte tanto?", indagou Romeu Zema.

O Corpo de Bombeiros Militar acrescentou que 464 encontros foram realizados com antecedência para orientar os organizadores e representantes quanto às medidas de segurança dos veículos. “Os carros que foram apreendidos no pré-carnaval pela Polícia Militar estavam flagrantemente descumprindo as normas. Mais do que isso, mostravam risco para todas as pessoas em razão da forma como foram construídos ou montados”, afirmou coronel Edgard Estevo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Segundo o militar, não foi registrado nenhum acidente com estruturas provisórias durante o Carnaval 2020. “Ano que vem, temos a promessa de um carnaval com mais segurança ainda, com mais protocolos e respeito à lei para que a nossa população possa ter um ambiente mais seguro para brincar e celebrar o momento carnavalesco”, destacou.





CRIMES VIOLENTOS Neste ano, o estado registrou 54 assassinatos durante a folia, 13 a mais que as 41 ocorrências de 2019. No entanto, segundo balanço da Segurança Pública no Carnaval 2020, houve diminuição de 27,6% no total de crimes violentos entre sexta-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas na mesma comparação. “Tivemos um carnaval com mais segurança e respeito à lei. A integração das forças de segurança teve como resultado a queda dos crimes violentos com a presença efetiva da polícia na rua”, afirmou o secretário de Justiça e Segurança Pública, general Mário Araújo.

De acordo com o levantamento, apenas duas cidades tiveram aumento no indicador desses crimes: Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Lavras, no Sul de Minas. Ambos municípios tiveram uma ocorrência a mais este ano em relação à 2019. A Região Integrada de Segurança Pública (Risp), com sede em Montes Claros, registrou a maior diminuição dos índices de crimes violentos, com 68%, seguido da sede de Divinópolis, que chegou a 54,6% de redução.





BELO HORIZONTE Segundo estimativa da Belotur, pelo menos 5 milhões de pessoas ocuparam as ruas de BH. Na capital, a redução do número de crimes violentos foi de 26,4%, com 143 registros a menos (541 na folia passada para 398 neste ano). Já os roubos diminuíram 23,5%, passando de 468 para 358. Os furtos caíram 10,8%, passando de 2.260 para 2.014. Os homicídios mantiveram o número de sete ocorrências nos dois períodos de folia – em 2019 e 2020.

“O que tivemos foi uma redução histórica nos crimes violentos”, sustenta o coronel Giovanne Gomes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. “Tivemos muito carnaval no interior e um grande carnaval na capital, isso aumentou o desafio da segurança pública”, ressaltou. Segundo o policial, todo o efetivo foi colocado nas ruas. “Em outras capitais vimos cenas de arrastões generalizados, em nosso estado não tivemos isso. Quando começava um tumulto, as câmeras e drones já visualizavam e, pelo monitoramento, comunicavam os militares nas ruas”, explicou.

Na capital, houve ainda uso de detectores de metal durante as revistas, em busca de materiais ilícitos. Nove drones da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal foram utilizados para auxiliar no monitoramento do público em Belo Horizonte – no ano passado foram quatro.

De acordo com o comandante-geral da PMMG, quatro ocorrências de abuso de autoridade durante a folia estão sendo apuradas pela corregedoria da instituição. “Vamos proceder com total transparência, mas podemos afirmar que o profissionalismo foi muito grande”, assegura o coronel.





ROUBOS E FURTOS Nos seis dias considerados como carnaval houve redução de 26,3% nos roubos. Em 2019, foram 1.089 registros. Neste ano, 802 ocorrências. Os furtos diminuíram 15,4%, saindo de 5.930 em 2019, para 5.014 no mesmo período deste ano. Os celulares continuaram sendo alvo de criminosos em eventos com multidões. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) recebeu solicitação de bloqueio de 629 aparelhos roubados ou furtados durante a folia. Os profissionais utilizaram a Central de Bloqueio de Celulares, que é uma plataforma que faz com que o celular se torne inutilizável em até três horas. Neste ano, o número de bloqueios aumentou sete vezes.