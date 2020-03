Para onde vamos? Placa estica viagem para Confins

Déborah Lima e Pedro Lovisi*

O que deveria auxiliar o motorista a chegar ao destino mais rapidamente está provocando o efeito contrário. Na tarde de ontem, o Estado de Minas flagrou uma placa, no Km 17 da rodovia MG-010, sentido norte, apontando o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em uma direção oposta à do local onde o terminal realmente está. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG), órgão que administra a estrada, informou que se trata de uma placa clandestina e vai retirá-la, provavelmente ainda hoje.

Não se sabe desde quando a sinalização está no local, mas uma foto do Google Street View, de agosto do ano passado, registra a mesma placa sem a indicação para o Aeroporto de Confins. O motorista que passa pela Cidade Administrativa, na MG-010, no Bairro Serra Verde, Região de Venda Nova, dirige o veículo por cerca de mais dois quilômetros e se depara com uma placa azul e verde sinalizando que o caminho para o Aeroporto de Confins é o mesmo para o município de São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, na realidade, os caminhos para o município e para o terminal não são os mesmos. Enquanto para a cidade é realmente necessário virar a esquerda na bifurcação, para o aeroporto, o motorista deve se manter à direita.

Caso o motorista esteja percorrendo o trecho com a velocidade máxima autorizada (110 quilômetros por hora) e resolva seguir a orientação aparentemente correta, ele só terá nove segundos para notar uma segunda placa que aponta para o caminho correto, percorrendo 291 metros.

De acordo com o Google Maps, caso o motorista que esteja indo ao aeroporto internacional escolha o caminho correto e se mantenha à direita, ele dirigirá por mais 22,7 quilômetros. Segundo a ferramenta, às 19h20 de ontem, o tempo gasto nesse trecho para chegar ao terminal seria de 28 minutos. Se tomar o caminho indicado pela placa clandestina, entrando na MG-424, o motorista percorrerá 24,6 quilômetros, gastando 31 minutos para chegar o destino final, também de acordo com cálculo do Google Maps na noite de ontem.

Ainda que a diferença de tempo gasto entre as duas rotas seja pequena, o trajeto indicado pela placa clandestina obriga o motorista a passar por uma região com muito mais estabelecimentos comerciais do que se seguisse à direita na MG-010. Além disso, tomando o caminho mais rápido, o condutor passará por mais quilômetros da rodovia LMG-800, ampliada e melhorada durante as obras para a Copa do Mundo de 2014.

Com o fim das obras, a A LMG-800 passou a ter características de via expressa, com pistas duplas separadas por amplo canteiro central, três faixas por sentido de tráfego e sinalização diferenciada. Nos 12 quilômetros da rodovia que passaram por obras foram implantados três viadutos duplos e uma passagem.





