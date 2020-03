Veículo pesado tombou no KM 501, da BR-040 em Sete Lagoas, sentido Brasília. (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação) morreu em um acidente na BR-040, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira. Uma pessoaem umna BR-040, em, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira.





SAIBA MAIS 18:50 - 02/03/2020 Acidente entre carro e caminhão de lixo deixa um morto no Sul de Minas

17:25 - 02/03/2020 Buraco se abre no Anel Rodoviário na altura do Bairro Aparecida Corpo de Bombeiros, uma carreta carregada com soda cáustica tombou na pista e o óbito registrado é do motorista do veículo pesado. Segundo o, uma carreta carregada com soda cáustica tombou na pista e o óbito registrado é do motorista do veículo pesado.





O motorista do veículo morreu. (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação) derramamento de soda cáustica no local . Segundo a corporação, a princípio, não houve derramamento de carga na pista. Equipes do Corpo de Bombeiros estão averiguando se houvede soda cáustica no local . Segundo a corporação, a princípio, não houve derramamento de carga na pista.





Até o momento, não há informações sobre possíveis reflexos do acidente no trânsito do local.