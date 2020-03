PBH vai à Justiça contra paralisação

Horas depois de a categoria decidir, em assembleia na Praça da Estação, Centro da capital, continuar em greve, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ajuizou ontem uma ação civil pública pedindo a suspensão imediata da paralisação dos professores da rede municipal. De acordo com a administração pública, a greve é ilegal e contraria acordo assinado entre a prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sind-Rede).

Em novembro, após 16 dias de greve, os professores obtiveram um reajuste salarial de 7,2% e ficou acertado o ganho de dois níveis na carreira do Professor da Educação Infantil. Agora, após reajuste piso nacional da educação, em 12,84%, a categoria parou de novo. De acordo com a diretora do Sind-Rede, Vanessa Portugal, 80% das escolas municipais foram afetadas pela greve, iniciada na quinta-feira. A prefeitura alega que não tem condições financeiras de arcar com o reajuste proposto pelo Ministério da Educação (MEC). Professores da rede estadual também estão em greve. Eles reivindicam pagamento do piso salarial e a quitação do 13º salário de 2019.