Prefeitura de BH entra na Justiça contra a greve dos professores

Categoria reivindica que prefeitura cumpra reajuste do piso nacional para a Educação (foto: Sind-Rede-BH/Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte ajuizou, nesta segunda-feira, uma ação civil pública, pedindo a suspensão imediata da greve dos professores da rede municipal. Parte da categoria está com as atividades paralisadas desde a última quinta-feira. A Prefeitura de Belo Horizonte ajuizou, nesta segunda-feira, uma ação civil pública, pedindo a suspensão imediata da greve dos professores da rede municipal. Parte da categoria está com as atividades paralisadas desde a última quinta-feira.









Em novembro do ano passado, após 16 dias de greve, os professores conseguiram um reajuste salarial de 7,2%. O índice representava a recomposição da inflação acumulada no período 2017/2020. Além disso, ficou acertado o ganho de dois níveis na carreira do Professor da Educação Infantil.





O aumento seria concedido em duas vezes, sendo 3,78% a partir de janeiro de 2020, referente à inflação de 2019, e, em dezembro de 2020, outros 3,30%, relativos à inflação até a data da concessão, resultando no acumulado de 7,2%.





Agora, após reajuste piso nacional da educação, em 12,84%, a categoria parou de novo. De acordo com a diretora do Sind-Rede, Vanessa Portugal, 80% das escolas municipais foram afetadas pela greve.





No entanto, a prefeitura alega que não tem condições financeiras de arcar com o novo reajuste proposto pelo Ministério da Educação (MEC).





“Ressaltando o compromisso com a responsabilidade fiscal, destacamos que não há qualquer margem para novas concessões além das já negociadas e acordadas. A Prefeitura cumpriu a sua parte do acordo e o projeto de lei com a correção inflacionária de 2019 e 2020 já foi votado em 1º turno na Câmara Municipal”.





O projeto de lei em questão é o PL 906/2019, de autoria do próprio Executivo, que concede reajustes remuneratórios a servidores e empregados de vários setores da prefeitura.



A proposta foi aprovada na Câmara dos Vereadores, no último dia 14. Atualmente, o texto está na Comissão de Administração Pública, e deve ser encaminhada para o plenário nos próximos dias, para que os legisladores possam votar a matéria em segundo turno.





Além disso, mesmo sem a aprovação da matéria pela Câmara, a prefeitura considera que já paga mais do que o piso federal. Segundo a administração, a o piso nacional é relacionado à jornada de 40 horas semanais, que atualmente está em R$ 2.866,24. O regime adotado pela PBH é de 22h30, o que, proporcionalmente, deveria ser remunerado com R$1.623,51.





O Estado de Minas tentou contato com o Sind-Rede, mas não obteve resposta. Assim que o sindicato se pronunciar, este texto será atualizado.





Confira quanto ganha um professor da rede municipal

(Dados da Prefeitura de Belo Horizonte)



* Janeiro - R$ 1.969,85

*Abril - R$ 2.171,76 - aumento decorrente da concessão de mais dois níveis na carreira

*Dezembro - R$ 2.243,42 - Esse valor será atingido com o segundo reajuste do ano (aumento geral concedido a todas as categorias)

Professor do Ensino Fundamental – 22h30 de trabalho semanal

*Janeiro - R$ 2.394,36

*Dezembro - R$ 2.473,37 - . Esse será o segundo reajuste do ano (aumento geral concedido a todas as categorias)

Benefícios adicionados à remuneração ao longo da carneira





* Progressão por escolaridade (adicional que varia de 5% a 10,25% no vencimento).

*Progressão por mérito (adicional de 5% no vencimento a cada 1.095 dias de efetivo exercício)

* Licença assiduidade ou férias-prêmio (concessão de 3 meses de licença ou pagamento em espécie a cada 5 anos de trabalho

*Quinquênio (concessão de adicional de 10% sobre o vencimento a cada 5 anos)





