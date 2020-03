Belo Horizonte registra menor temperatura do ano em pleno verão

Após um fim de semana de chuvas constantes, muitos belo-horizontinos tiveram que resgatar os casacos na manhã desta segunda-feira. Em pleno verão, a capital mineira registrou a menor temperatura do ano: 14,6°C. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o meteorologista Cléber Souza, essa temperatura foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, na Região Oeste de. Durante a madrugada, os ventos no local atingiram 95 quilômetros por hora.

7h22 - Nesta segunda-feira (2) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu encoberto e chuva forte a qualquer hora do dia. A mínima foi de 15°C, máxima estimada de 20°C e a umidade relativa mínima em torno de 85% à tarde. Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh pic.twitter.com/AypQppOUkx — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 2, 2020

A chuva também vai permanecer na capital e outras regiões do estado até o final da semana. “O sistema que chegou na sexta-feira pode ser uma nova ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), frente fria no litoral Sudeste com transporte de umidade da Amazônia. Pelo menos até quinta-feira é chuva em todo o estado. A temperatura volta a subir na sexta-feira”, informa Souza.