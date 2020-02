Aniversário pra lá de especial

Aissa Mac*

Tomás, feliz pela celebração de hoje: aos 8 anos, é a segunda vez que o aniversário cai na data certa do nascimento (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )



Já pensou em ter que comemorar o aniversário de quatro em quatro anos? Para os nascidos em 29 de fevereiro, como o pequeno Tomás Marchesani Morato, que completa 8 anos neste sábado, celebrar o aniversário na data exata do nascimento é um momento mais que especial, que – graças ao calendário gregoriano – só acontece nos anos bissextos como 2020.





Em anos comuns, quem nasce nesse dia precisa escolher entre 28 de fevereiro e 1º de março para comemorar. Tomás conta como aprendeu a lidar com a data ao longo dos anos. “Meus amigos costumam vir na minha casa para comemorar meu aniversário com muitas brincadeiras e a gente se diverte muito. Amanhã (hoje), vai ser mais especial, porque só tem dia 29 de quatro em quatro anos, e é muito bacana poder comemorar meu aniversário no dia em que nasci. Antigamente eu achava chato, porque pensava que todo mundo ia passar da minha idade, mas agora eu estou entendendo mais as coisas” explicou o aniversariante.





As chances de se nascer no dia 29 de fevereiro são de uma em 1.461, algo relativamente raro. Graças ao calendário gregoriano, Marcelle Ferreira tem o hábito de comemorar o aniversário em 28 de fevereiro, e está animada para celebrar no dia certo. Ela conta que sempre levou na esportiva as brincadeiras dos amigos com relação ao dia de seu nascimento. “Gosto muito de ver a reação das pessoas. Elas ficam me 'zoando', falando que eu vou fazer quatro anos e que nunca vou envelhecer, mas lido muito bem com isso e acho graça junto.”





Catarina Ayres, de 19, conta que já fez amizades por causa da data e que por onde passa chama a atenção de quem vê o seu RG. Foi o que aconteceu em uma viagem em 2018, ao Canadá. “Uma vez, na imigração, um policial me disse que sempre quis conhecer alguém que nasceu no dia 29. Ele disse que em anos de trabalho eu tinha sido a segunda pessoa”, relembra.





Apaixonada pela data em que nasceu, Catarina se sente privilegiada por acreditar que se trata de um dia exclusivo. No entanto, conta que durante a gravidez de sua mãe a possibilidade de seu nascimento cair no dia 29 causou certo alarde na família. “Assim que minha mãe descobriu que estava grávida e que eu iria nascer entre fevereiro e março, em um ano bissexto, ela teve medo que eu nascesse dia 29. Já meu pai torcia muito para que eu nascesse nesse dia. Acabou que aconteceu e hoje em dia minha mãe também acha o máximo. Assim como eu, eles entendem que esse dia reflete muito a minha personalidade. É um dia forte, divertido e único”.





MOVIMENTO DA TERRA

O ano bissexto ocorre a cada quatro anos e tem duração de 366 dias, diferentemente dos demais que têm 365 dias. A inclusão de um dia foi feita para aproximar o calendário ao movimento de translação da Terra, tempo que o planeta leva para dar a volta no Sol, que é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. Essas horas que ultrapassam os 365 dias são compensadas a cada quatro anos, no dia 29 de fevereiro. Esse calendário foi adotado na ditadura de Júlio César, cerca de 50 anos a.C., na Roma Antiga, para ajustar o ano civil ao ano solar. No entanto, a escolha do dia 29 de fevereiro para ser acrescido a cada quatro anos só passou a vigorar em 1582, com o calendário gregoriano, explica o site Escola Brasil.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho