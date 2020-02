Destino nobre para computador antigo

O funcionário da Ramacrisna Almir Dialarcon à espera de computadores doados na sede da instituição no Carlos Prates, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Ao se tornarem obsoletos, muitos computadores ficam encostados nas casas. As pessoas não sabem bem o que fazer. Um projeto do Instituto Ramacrisna encontrou destinação nobre para os equipamentos dentro do projeto Solidariedade Inclusiva. A iniciativa permite a quem não sabe o que fazer com os descartes dar uma destinação sem contribuir com a poluição ambiental pelo lixo eletrônico, e com a possibilidade de ajudar jovens em duas pontas: adolescentes que fazem o curso Operador de computadores e crianças e adolescentes de escolas públicas cujas famílias não têm condição de adquirir um computador. “A doação pode ser de computadores que não estejam funcionando. Isso que é interessante. Os jovens do curso retiram uma peça daqui e outra dali e montam um novo computador”, diz Solange Bottaro, vice-presidente do Instituto Ramacrisna.





Os equipamentos doados são consertados pelos jovens no curso e doados em seguida para escolas públicas de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “O equipamento usado, quando chega aqui, serve primeiro para curso de manutenção de computadores para que jovens de baixa renda possam consertá-los. Com as peças retiradas dos equipamentos doados, eles montam um computador novo e funcionando.” O passo seguinte do projeto é doar os equipamentos para quem precisa. “Os computadores montados são doados para crianças de escolas públicas. Dessa forma, são dois os grupos beneficiados: jovens de baixa renda em busca de uma profissão e alunos de escolas públicas, que precisam de computador”, diz. A instituição sem fins lucrativos desenvolve projetos sociais em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O curso de operador de computador e redes locais pode ser feito por jovens acima de 16 anos e que estejam na nona série. Os computadores doados atendem a alunos das escolas municipais de Betim, na região de Vianópolis, que engloba os bairros Santo Afonso, Pimenta, Vianópolis. Os equipamentos podem ser doados também na instituição em Belo Horizonte, onde ontem o funcionário Almir Dialarcon esperava entrega de computadores.





Solange lembra também que o projeto é uma forma de colaborar, de maneira sustentável, com o descarte do lixo eletrônico. “As peças que não servem não são jogadas no lixo. São enviadas para uma empresa, que faz o descarte sustentado delas”, completa. Isso impede que o material desses computadores como o alumínio, que demora mais de 200 anos pra se decompor, vá para a natureza. Os pais assinam um documento se comprometendo a devolver o computador caso ele não funcione mais, para que a Ramacrisna dê a destinação ambientalmente correta ao equipamento.





O pequeno Gabriel Fernandes da Silva, de 9 anos, foi um dos beneficiados com a doação do computador. Estudante da Escola Municipal Jorge Afonso Defensor, no Bairro Marimbá. Esse foi o primeiro computador da família. “Ajudou muito. Agora ele tem como se distrair um pouco. Dá para ele fazer pesquisa e brincar”, comemora a mãe do menino, Rosilene Fernandes, de 41.





Solange Bottaro reforça que o projeto conta com doações de pessoas físicas e também de empresas. “O Projeto Solidariedade Inclusiva já tem seis anos e vem beneficiando centenas de famílias com um computador completo, finalizado pelos alunos integrantes do curso, que adquiriram conhecimento, experiência e se qualificaram para inserção no mercado de trabalho.”





ONDE DOAR





Ramacrisna recebe doações de computadores usados para Projeto Solidariedade Inclusiva Endereços para entrega de doações Betim – Rua Mestre Ramacrisna, 379, Santo Afonso. Belo Horizonte – Rua Rio Casca, 387, Carlos Prates Outras informações: www.ramacrisna.org.br e (31) 3596-2828