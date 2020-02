Professores entram em greve em BH

Os professores da rede municipal de ensino de Belo Horizonte entraram em greve ontem por tempo indeterminado. Segundo o Sind-Rede BH, a paralisação atinge toda a rede pública de ensino na capital, incluindo os professores estaduais. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, apenas cinco das 323 escolas municipais aderiram totalmente ao movimento, o que equivale a 2%.

A entidade informou que haverá uma visita à Câmara Municipal e, hoje, será realizado um ato em frente à prefeitura. Os trabalhadores reivindicam o cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional da Educação, que este ano foi reajustado em 12,84%, e que sua aplicação seja refletida em toda a carreira da Educação Municipal.

Na rede pública estadual, os professores iniciaram a greve no mesmo dia de retomada das aulas, em 11 de fevereiro. Os professores estaduais reivindicam o pagamento do piso salarial, o cumprimento do repasse de 25% da receita corrente líquida do estado para a educação e a quitação do 13º salário de 2019.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão informou que Belo Horizonte paga valores superiores ao piso nacional do magistério para os níveis de ingresso, para jornada de 40 horas semanais, e que o aumento de 12,84% proposto pelo governo federal é somente para os municípios e estados que pagam abaixo do piso.

O órgão informou ainda que “o Projeto de Lei de reajuste salarial (acordado com todos os sindicatos) foi aprovado em 1º turno na Câmara Municipal e, tão logo seja aprovado em 2º turno e a lei sancionada, o percentual de aumento de 3,78% será aplicado na folha de pagamento de todos os servidores, retroativo a 1ª de janeiro. O segundo aumento está previsto para dezembro deste ano, totalizando 7% de reajuste, o que garantirá a recomposição inflacionária”. (MMC)