Localização geográfica não interfere na disseminação de coronavírus, diz infectologista

Confirmação de um caso de contaminação pelo novo coronavírus em São Paulo levou ao aumento da procura por máscaras em drogarias (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

Transmissão

Não há nenhumaque comprove ade ose reproduzir em, com temperaturas. A informação é do presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Estêvão Urbano.Depois da confirmação de um caso da doença, em São Paulo, circularam mensagens nasdizendo que o vírus não conseguiria se alastrar no Brasil, por causa das temperaturas mais quentes.“Esse vírus é muito novo e se conhece muito pouco sobre essas. Osobrevive muito bem nessa temperatura quente de verão”, afirma Urbano.Segundo o especialista, o que pode contribuir para evitar disseminação é a“O que facilita uma certa contenção em ambientes quentes é porque, geralmente, eles são mais ventilados. É um fator que diminui a chance de transmissão. Em ambientes frios, as pessoas ficam mais em locais fechados”, diz.O infectologista ainda alerta que osem relação a esse novo microorganismo, que começou a circular na China no fim do ano passado.“A chance de infectar é muito maior, pois o vírus está pegando uma população imunologicamente despreparada. Mas, em que níveis isso se agrava e em que proporções pode atingir, são hipóteses”, ressalta.Chega ao número deque receberam atendimento médico por suspeita de infecção. Esse número se refere aos casos em oito municípios do estado.As investigações sobre asainda estão em andamento, mas o Ministério da Saúde alerta que a, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo.A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.é ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com a mão em frente a boca.