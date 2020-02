Hora de cuidar uns dos outros

A professora Marta Elifas Paixão está decidida: vai participar dos seis retiros espirituais que a Arquidiocese iniciou, na tarde de ontem, no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua Nossa Senhora da Boa Viagem: os próximos serão na Igreja São José e Basília Nossa Senhora de Lourdes, também na Região Centro-Sul da capital. “É um encontro com Deus para direcionar nossa caminhada. Também significa ação de graças”, disse a moradora do Barro Sagrada Família, na Região Leste. Já na noite de ontem, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, fez a abertura da Campanha da Fraternidade (CF-2020).

Com o tema Fraternidade e vida: dom e compromisso, e o lema inspirado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, a 2020 (CF-2020) teve início, na Arquidiocese de BH, com celebração na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte – antes da missa, houve apresentação de um coral de crianças de Santa Luzia. De acordo com a arquidiocese, a A CF-2020 busca incentivar cada pessoa a cultivar o entendimento de que todos devem cuidar uns dos outros – na família, na comunidade, na sociedade e no planeta. A partir do lançamento, as cerca de 300 paróquias da Arquidiocese de BH, na capital e em outros 27 municípios da Grande BH, promovem atividades inspiradas na campanha.

Como tradição da quarta-feira que inicia o período da Quaresma, houve a imposição das cinzas, quando o padre faz o sinal da cruz com cinzas na testa do fiel. Antes de participar do retiro espiritual, que finalizou com missa celebrada, na Boa Viagem, pelo bispo auxiliar, dom Geovane Luís da Silva, o reitor do santuário, padre Marcelo Silva, destacou que o ato penitencial vem de uma tradição judaica, símbolo de conversão e indicativa de que temos “origem frágil e voltaremos para ela”, ou seja, “tu és pó e ao pó retornarás”.

Com duração em torno de cinco horas, os retiros espirituais serão realizados sempre nas tardes de domingo, com exceção do de ontem. Os demais serão nos dias 1º de março (Boa Viagem), 8/3 (São José), 15/3 (Lourdes), 22/3 (Boa Viagem) e 29/3 (São José), a partir das 14h30.





FRATERNIDADE Realizada desde 1962 pela Igreja Católica no Brasil, sempre na quaresma – preparação para a vivência da Páscoa (ressurreição de Jesus), “a CF anuncia a importância de não se separar a conversão do serviço à sociedade e ao planeta”, conforme a CNBB. A cada ano, um tema é destacado, assim a Campanha da Fraternidade já refletiu sobre realidades muito próximas dos brasileiros: família, políticas públicas, saúde, trabalho, educação, moradia e violência, entre outros temas.









PROGRAMAÇÃO





RETIROS ESPIRITUAIS





Domingo, às 14h30, no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Evangelho: Tentações de Jesus

Dia 8 (domingo), às 14h30, na Igreja São José. Evangelho: Transfiguração

Dia 15 (domingo), às 14h30, na Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Evangelho: Jesus, fonte de água viva

Dia 22 (domingo), às 14h30, no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Evangelho de João: Cura do cego – Jesus é a verdadeira Luz

Dia 29 (domingo), às 14h30, na Igreja São José

Evangelho: Ressurreição de Lázaro