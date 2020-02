Mais denúncias de abuso sexual

Em BH, %u201Cbotão de pânico%u201D foi instalado na Savassi como parte do aparato de segurança para o carnaval (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



O saldo da segurança no carnaval foi positivo em Belo Horizonte e outras cidades de Minas, avalia a Polícia Militar. Dados parciais mostram uma queda nos crimes violentos. Dezoito casos de importunação sexual foram denunciados este ano, seis a mais do que no ano passado, numa alta que, na avaliação das autoridades de segurança, está diretamente ligada a uma face positiva da reação à violência: as mulheres estão cada vez menos propensas a silenciar sobre ataques a elas. De acordo com a polícia, o número de denúncias tende a ser resultado da conscientização e ampla divulgação da punição para crimes sexuais.

Abuso de bebida nas alturas – só os atendimentos dos bombeiros a ocorrências provocadas por embriaguez no estado chegaram a quase 4 mil – e acidentes nas estradas são o ponto mais negativo na contabilidade do carnaval. Nas estradas estaduais, um resultado trágico: enquanto houve redução de 25% nos acidentes de trânsito, o número de mortos nesse tipo de ocorrência aumentou 69%. Ano passado, 13 pessoas morreram nos quatro dias de carnaval. Em 2020, 22 mortes foram registradas até a terça-feira.

“Roubar beijo” e “passar a mão” são atitudes que não foram nem devem ser toleradas. A legislação avançou e o crime de importunação sexual prevê de um a cinco anos de reclusão. “Hoje é crime o comportamento sexual que antes passava batido. Se o folião agiu com violência e sem consentimento, se enquadra na violação da integridade da intimidade da vítima”, disse o capitão Cristiano Araújo.

“Como neste ano o respeito à integridade sexual da mulher foi uma frente de trabalho, isso pode ter contribuído para encorajar as vítimas a fazerem o registro”, avalia o policial. Segundo a PM, neste ano foram distribuídos folhetos com informações que fomentam a denúncia. “As ocorrências não são números isolados. Dentro do contexto, a gente entende que as mulheres estão se sentindo cada vez mais empoderadas”.

Crime comum em locais de grande concentração de público, o roubo de celulares teve redução de 25% em Minas na comparação com relação o ano passado. Os furtos caíram 8%. “As nossas principais preocupações eram com crimes violentos, que tiveram redução de 30%”, disse Cristiano.

De acordo com a PM, não foram registrados arrastões durante o carnaval. Também não houve a necessidade de força reativa da polícia. “A organização foi muito saudável. A dinâmica muito bem conduzida. O próprio folião ajudou, se preparou com doleiras, pochetes e respeitou os horários de dispersões”, disse Cristiano. Os totens que foram instalados pela Guarda Civil Municipal não chegaram a ser acionados durante o período. Os equipamentos, com câmera, alarme e linha telefônica seriam para denunciar furtos, roubos e outros crimes.





EXAGERO NO ÁLCOOL Durante os quatro dias de folia no estado, foram atendidas 3.921 ocorrências pelo Corpo de Bombeiros Militar. Em BH, de todas as ocorrências, 73% foram de atendimento pré-hospitalar relacionadas ao consumo de álcool ou outras substâncias. “O que nos assustou foi o consumo excessivo de álcool, principalmente em pessoas entre 16 e 25 anos”, explica o capitão Fellipe Augusto Maciel.

A Secretaria de Saúde da capital informou que, desde as 19h de sexta-feira, até as 7h de ontem, foram feitos 1.111 atendimentos relacionados ao carnaval, considerando os três Postos Médicos Avançados e as UPA's. Deste total, 572 casos foram por intoxicação. Os dados são parciais e o consolidado será divulgado após o término oficial do carnaval.





BOMBEIROS O número de mortes por afogamento vêm caindo no estado desde 2018, quando 20 pessoas morreram nessas circunstâncias. No ano passado foram 10 e neste, seis. Neste ano, o Corpo de Bombeiros criou o Batalhão Carnaval, com mais de 700 militares, que atuou de forma intensa em BH, onde se concentrou o maior público do estado. No interior, mais de 3.400 bombeiros militares foram posicionados em locais de concentração de banhistas. “Temos um balanço extremamente positivo. Não tivemos casos envolvendo blocos e eventos fechados, nenhuma ocorrência grave”, disse.

Para a liberação dos cortejos, de 21 a 25 de fevereiro, somente na região metropolitana, a corporação fez aproximadamente 100 vistorias em blocos de carnaval. “O sucesso da folia se deve ao planejamento e prevenção. Temos uma instrução específica para tratar dos blocos de carnaval. Por ser uma manifestação popular, é muito difícil a gente mensurar os itens de segurança, mas de forma antecipada fizemos reuniões com os organizadores e deu tudo certo”, afirma o capitão Fellipe.





Desfile depois da trabalheira





Márcia Maria Cruz





Não é só de folia que viveu o carnaval de Belo Horizonte. Quem viu as ruas e avenidas da cidade preparadas para a passagem dos blocos em todos os dias da festa não faz ideia do volume de lixo recolhido pelos garis de BH de sábado a terça: um total de 685 toneladas de resíduos. Mas quem trabalhou como abre alas para os trios elétricos, gastando 842,5 mil litros de água para lavar a capital mineira, também teve a oportunidade de se encontrar com o Rei Momo ontem, quando 500 dos 1.400 garis que atuaram nos dias da folia desfilaram pela Avenida Afonso Pena com o Bloco da Limpeza, organizado pela prefeitura. A diretora operacional da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Andréa Fróes, comemorou a redução no volume de lixo coletado. De 8 a 24 de fevereiro, foram 822 toneladas. No período da festa no ano passado, foram 2,7 mil toneladas.

Apesar de os números serem menores que os do ano passado, a SLU acredita que o balanço final da semana será um pouco mais alto, já que o volume de resíduos descartados na quarta de carnaval, além do próximo final de semana, ainda não foi contabilizado. Não há dúvidas, no entanto, de que a diminuição significativa na produção de lixo se manterá.

Andréa credita a redução ao projeto de conscientização dos foliões desenvolvido pela SLU no carnaval. "Os belo-horizontinos ficaram assustados com o excesso de volume de lixo na chuva. Vimos maior conscientização dos foliões na geração do resíduo. Resultado bem legal e estamos comemorando", afirmou Andréa. Ela lembra que muitos foliões levaram o próprio copo, para substituir o uso de vasilhames descartáveis. A SLU trabalhou, por exemplo, com os catadores, o que resultou em aumento na coleta de materiais recicláveis. No ano passado, foram 24 toneladas de papel, metal e plástico. Este ano, até o dia 24, foram 30 toneladas recolhidas.

O gari Indi Diones de Oliveira Marinho, de 21 anos, desfilou com os colegas de varrição. “Eles estavam comigo na linha de frente e, com muita luta e trabalho, conseguimos limpar tudo. Foi muito difícil. O pessoal não tem consciência, mas estamos aqui para isso", disse. Ele atuou na Região da Pampulha, onde desfilaram grandes blocos, como Monobloco. "A SLU está aqui para trabalhar. Carnaval tem que continuar. Ano que vem estaremos aqui de novo. Trabalhamos para a nossa cidade, onde a gente mora, e respeitamos o povo mineiro. Estamos aqui para isso", diz.

Com o rosto com brilhos, Samara Vitória do Nascimento, de 19, completou 20 dias de trabalho pela SLU e, a primeira tarefa, foi trabalhar durante o carnaval fazendo a varrição. "Gostei de trabalhar. Fiquei na regional Nordeste. A importância da SLU é total. Tem muita gente que não tem consciência e acaba jogando o lixo no chão", lembra. Ela comemorou poder participar da festa nesta quarta. "A SLU está proporcionando um bloco para gente. Tem que brilhar para não perder o foco do carnaval", afirmou. (Colaborou Gabriel Ronan).









O LIXO DE CADA DIA





Resíduos coletados e gasto de água no carnaval





» Sábado – recolhidas 140

toneladas de resíduos; utilizados 206 mil litros de água





» Domingo – recolhidas 127

toneladas de resíduos; utilizados 80,5 mil litros de água





» Segunda – recolhidas 288

toneladas de resíduos; utilizados 254 mil litros de água





» Terça – recolhidas 130 toneladas de resíduos; utilizados 302 mil

litros de água