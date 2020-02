Defesa Civil alerta para chuva nas próximas três horas em BH

(foto: Edésio Ferreira/EM/ D.A Press) Nas próximas três horas, Belo Horizonte e Região Metropolitana podem registrar entre 15 a 20 milímetros de chuva segundo Ruibran dos Reis, do Climatempo. A Defesa Civil emitiu alerta por volta das 17h e 30min desta segunda-feira, advertindo para a possibilidade de chuva intensa acompanhada de raios.

17h34min- Alerta de chuva intensa acompanhada de raios para as seguintes cidades nas próximas 3 horas:

OESTE DE MINAS

Aguanil, Bom Sucesso, Camacho, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio, Ibituruna, Itapecerica, Itaúna, pic.twitter.com/wVpYIBP4Fb — Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) February 24, 2020

De acordo com o meteorologista “um aglomerado de nuvens está vindo da Região Oeste com direção ao Norte do estado. Podendo ocorrer precipitação na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em várias cidades de Minas”.





Ainda conforme Ruibran, a previsão climática para os próximos dias é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva durante o final da tarde e início da noite. A explicação é de que “uma nova frente fria está para chegar na capital mineira na próxima quinta e sexta-feira. São aguardados de 30 a 40 milímetros”, afirmou.