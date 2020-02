Maratona para os fortes

Animada, Raphaela dos Santos usa e abusa da energia para brincar, com muita estratégia para aproveitar tudo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Haja perna, folião, para pular de bloco em bloco. Haja fôlego para cantar todas as músicas. E haja disposição para pegar metrô, ônibus, táxi ou Uber – quem sabe tudo junto e misturado – e ainda caminhar alguns quilômetros, pela cidade, de manhã até a hora que “Deus quiser”. Mas a maratona carnavalesca é para os fortes, e nenhum problema na vida de gente animada, entre elas a moradora do Bairro Renascença, na Região Nordeste de Belo Horizonte, Raphaela Cordeiro dos Santos, de 30 anos. Desde a chegada de Momo ao reino dos mortais, a moça, que trabalha numa faculdade, tem usado e abusado da energia para brincar, curtir os dias com os amigos e pensar que a quarta-feira de cinzas não existe no calendário. “Trabalho na quinta, estarei lá firme”, garante a moça. Haja perna, folião, para pular de bloco em bloco. Haja fôlego para cantar todas as músicas. E haja disposição para pegar metrô, ônibus, táxi ou Uber – quem sabe tudo junto e misturado – e ainda caminhar alguns quilômetros, pela cidade, de manhã até a hora que “Deus quiser”. Mas a maratona carnavalesca é para os fortes, e nenhum problema na vida de gente animada, entre elas a moradora do Bairro Renascença, na Região Nordeste de Belo Horizonte, Raphaela Cordeiro dos Santos, de 30 anos. Desde a chegada de Momo ao reino dos mortais, a moça, que trabalha numa faculdade, tem usado e abusado da energia para brincar, curtir os dias com os amigos e pensar que a quarta-feira de cinzas não existe no calendário. “Trabalho na quinta, estarei lá firme”, garante a moça.





Raphaela não sabe exatamente em quantos blocos vai brincar, mas no sábado acordou de madrugada para ir ao Então, Brilha!, emendou com o Quando Come se Lambuza e cantou com Aline Calixto no Bloco da Calixto. Ontem, foi no Beiço de Wando, Filhos da PUC “e só Deus sabe”, contou, bem-humorada, ao lado de amigos que, para facilitar a dinâmica, sai de casa com uma “pequena mudança”: ali tem cerveja, sanduíche, gelo e água. “Olha, para sair de casa no carnaval precisamos de uma logística. Afinal, só ontem, devemos ter andado entre três e cinco quilômetros por BH.”, disse a moça, confessando que só pôde calcular a estimativa porque é motorista.





“Antes de tudo, pego a agenda dos blocos, vejo os horários e avalio, em especial por causa do transporte. “Tenho vindo de Uber. Os amigos se reúnem lá em casa e partimos. Agora, para deslocar de um bloco para outro, sem perder muito tempo, só caminhando mesmo, pois as ruas ficam fechadas, com exceção da Avenida do Contorno. Tudo bem, a gente vai dançando, cantando e, claro, conversando”, disse Raphaela, que é solteira e, nestes dias, compromissada apenas com o agito momesco.





Fantasiado de regador “para molhar uma flor”, o atendente Marley Vinícius Madalena, de 26, veio com a noiva, Thaís Cristina Santos, estudante de fisioterapia, do Bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A dupla curtiu o Beiço de Wando e depois seguiu o fluxo em direção à festa. Mas, para chegar à Avenida Brasil, foram três tipos de transporte, além do popular “dedão”. Segundo Marley, o pai teve que levá-los de carro até a Estação Vilarinho. “Ali pegamos o Move 62 e descemos na Savassi. Agora, só andando. Para voltar é que vai ser o problema. Mas vamos ver, ligo pro meu pai”, disse o rapaz, que considera o carnaval um período ótimo para relaxar do trabalho.



Foliões na passarela do metrô para chegar aos blocos favoritos : diversão sem perder o fôlego (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



EM MOVIMENTO Quem pegou o metrô para aproveitar o carnaval não se arrependeu. A equipe do Estado de Minas fez um “teste-drive” carnavalesco e deu muito certo para chegar à Praça Rui Barbosa (Praça da Estação), na Região Centro-Sul. O clima de folia já começava nos vagões, com muita gente fantasiada, soltando a voz no axé favorito e em grupos enormes de foliões. Foi de ônibus e metrô que veio de Santa Luzia o casal de noivos Douglas Orcelino Campos, eletricista, e Júlia Hillary Gonçalves, de 17, estudante, acompanhados do primo dele, Derick Eduardo dos Santos Orcelino.





É bom saber que, até terça-feira, o metrô funcionará em horário ampliado, com a Estação Central ficando aberta até a 1h. As demais estações operam somente para desembarque, após as 23h. E mais: durante o dia, intervalos de oito minutos; das 21h30 até a 1h, intervalos entre 11 e 15 minutos. Para saber sobre os ônibus, basta acessar prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/carnaval/guia-de-bolso. Outra opção para locomoção durante o carnaval é o Foliônibus, serviço disponibilizado de forma gratuita e que foi ampliado neste ano. Os veículos vão circular por três rotas: Centro/Barro Preto/Savassi/Santa Tereza (Via Contorno); Centro/Savassi/Floresta (Via Bahia e Contorno); e Pampulha/Mineirão.





De acordo com as autoridades, não é permitido o embarque de grandes volumes, incluindo caixas de isopor e pacotes de gelo. Entre outras restrições, está proibida a entrada de garrafas de vidro. Também não é permitida a entrada de carrinho de carga, de gelados ou de supermercado





PREÇOS





O motorista de Uber Gustavo Fabrício Valadares disse que tem recebido muitas chamadas, sendo a maior parte de moradores de bairros para ir ao Centro. “Estou trabalhando, pela segunda vez, no carnaval, e acho que o trânsito está mais complicado, com a liberação apenas da Avenida do Contorno.” O taxista Welton de Oliveira Fonseca acredita que o trânsito poderá melhor durante o carnaval. “Talvez o melhor seja liberar algumas vias no Centro”, acredita.









(foto: Otávio Siúves/Arquivo pessoal)



BH, eu vim

Clicada pelo namorado, a atriz Daniela Pascoal (foto) deixou em São Paulo a Joana, personagem que interpreta em As aventuras de Poliana, do SBT, para estrear no carnaval de rua de Belo Horizonte. Depois de andar mais de 5 quilômetros no sábado de bloco em bloco, levada pelo seu pierrô apaixonado, vacinada, ontem ela calçou um tênis branco para proteger os pezinhos, e pernas pra que te quero. “Optamos pelos blocos mais alternativos, mas me surpreendi com a quantidade de gente. Estavam bem cheios, mas não tumultuados. Deu pra curtir bastante. E os moradores das casas também foram bem generosos dando leves mangueiradas nos foliões que passavam”, contou.

















Brotou no bailão

Tudo ok





O carnaval tá ok? Cabelo ok? Sobrancelha ok? Maquiagem ok? E a unha, tá ok? Pois esqueça o ex e caia no bailão! A hora é agora e o reinado de Momo está apenas pela metade – muita folia a caminho até quarta-feira. Nas ruas de BH, a música Tudo ok grudou feito chiclete e deve ser o hit da farra em 2020. Para ilustrar cada pedacinho do brega-funk, equipe do EM encontrou várias personagens pelas ruas da cidade. Tem garota que fez o serviço completo, a exemplo da coordenadora comercial Fabiane Bastos de Castro, que ama carnaval e garantiu: Cabelo ok! Maquiagem ok! Unhas ok! Animação super ok! Então, tá, vamos conhecer a turma que está 100% conectada com a alegria. (Gustavo Werneck)





(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Cabelo

“Estamos de Cosmo e Wanda, da animação Os padrinhos mágicos. A ideia foi dela e vamos nos divertir muito.”

Wesley Vinícius de Oliveira, de 22, com topete verde, ao lado da namorada, Paula Luíza dos Santos, de 21, com peruca rosa, na Savassi



(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Sobrancelha e maquiagem

“Maquiagem do carnaval tem que ter glíter e uma sombra bem bonita. O que não pode faltar mesmo são os cílios postiços para dar o charme.”

Leila Júnia Pereira Abreu, designer de sobrancelhas, no metrô em direção à Praça da Estação



(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Unha

“Pintei cada unha de uma cor, pois é o espírito do carnaval. Violeta, verde, azul, laranja e rosa. Já a maquiagem é néon.”

Fabiane Bastos de Castro, coordenadora comercial, curtindo o bloco Beiço do Wando

Moradores próximos do Centro de BH têm preferido caminhar a pegar o Uber. “Está muito caro”, disse uma foliã residente no Bairro Santo Antônio, na Centro-Sul. Alguns motoristas, no entanto, revelam que, devido à euforia e embriaguez típicas do período, há excessos no interior dos veículos. “Acredita que uma mulher chegou a fazer xixi dentro do carro de um amigo meu? Na hora ele não sabia o que fazer. Terminou a corrida e esperou o dia amanhecer para fazer a limpeza”, relatou um taxista.