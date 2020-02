PBH criará três novos postos de saúde durante o carnaval

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press - 04/03/2019)

Foliões que passarem mal durante o carnaval de Belo Horizonte não precisarão ir a postos tradicionais de saúde. Durante a folia deste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte vai abrir três postos médicos avançados (PMA) em locais próximos a grandes blocos da capital mineira. Nos novos locais, serão feitos atendimentos a casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito, pequenos traumas, entre outros.





De acordo com a administração pública, essas unidades evitarão a superlotação das unidades de urgência do município. Os equipamentos contarão com 36 leitos, sendo 30 para observação e seis para emergência. A Secretaria Municipal de Saúde informou que 280 profissionais trabalharão nesses novos postos.





Os três postos estão localizados nas região Centro-Sul, Leste e Central de Belo Horizonte.

OUTROS PONTOS





A prefeitura também disponibilizará um posto na Praça da Estação. Lá, os profissionais de assistência social da Secretaria Municipal de Saúde acompanharão, em uma sala especial, os menores de idade que receberem alta médica, até a chegada de seus responsáveis.





Além disso, nove unidades de pronto atendimento (UPAs) vão funcionar todos os dias, durante 24 horas. Na segunda-feira de carnaval, dia 24, os 152 centros de saúde da cidade serão abertos para prestar atendimentos a casos agudos, como febre, vômitos, dores, curativos, aplicação de vacinas e dispensação de medicamentos.





Durante o carnaval, a população contará ainda com o funcionamento 24 horas das 27 ambulâncias do SAMU. Ao todo, serão cerca de 15 saídas diárias de ambulâncias para atendimento aos participantes do evento.





