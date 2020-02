Defesa Civil emite alerta de granizo para a próxima hora; chuva no carnaval pode superar 100mm

(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA.Press)

A Defesa Civil emitiu alerta nesta quinta-feira (20) para a possibilidade de chuva de granizo na próxima hora em Belo Horizonte. O órgão também prevê possíveis pancadas de chuva (até 20mm) com raios e rajadas de vento em torno de 40km/h até as 8h de sexta-feira (21).

17h22 - Possibilidade de ocorrência de granizo em Belo Horizonte na próxima hora. Redobre a sua atenção e adote medidas de proteção! Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @Bombeiros_MG @OficialBHTRANS pic.twitter.com/cKTXDFxVK7 %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 20, 2020





Ainda segundo a Defesa Civil, o tempo ficará instável nos próximos cinco dias com risco de tempestades severas, principalmente entre o sábado e domingo de carnaval. Há possibilidade de rajadas de vento superiores a 55km/h na capital. De acordo com o orgão, o período do carnaval poderá ter tempestades com volume superior a 100mm.

Recomendações

ANTES DE CHUVAS:

Consulte sempre os alertas meteorológicos da Defesa Civil de Belo Horizonte pelo Facebook, Twitter, Instagram ou pelo canal público do aplicativo Telegram pelo endereço: @defesacivilbh.

Receba também os alertas preventivos através de SMS. Envie uma mensagem de texto para o número 40199 informando seu CEP de sua rua. O serviço é grátis!

DURANTE A FOLIA DE CARNAVAL:





Não lance serpentinas metálicas, sinalizadores, confetes, líquidos e sprays na rede elétrica. Há risco de choque!





Se estiver em um grupo de pessoas, evite confusões que possam levar ao pânico.





Conheça a estrutura do evento: se existem locais de concentração e dispersão, rotas de deslocamento para serviços de emergência, postos médicos, policiais e de apoio.





Mantenha uma distância de segurança em relação aos trios elétricos e veículos de som.





Não permaneça próximo de muretas, muros, guarda-corpos, contenções baixas que ofereçam riscos de quedas.





O uso de álcool e substâncias entorpecentes potencializam riscos sérios de desastres.

QUEM PODE AJUDAR:





Emergências e salvamentos - 193 (Corpo de Bombeiros)





Vistorias em locais de riscos - 199 (Defesa Civil)





Socorros de emergência - 192 (Samu)

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz