Babá é presa por tentativa de homicídio de criança de 3 anos em BH

Polícia Civil investiga o caso (foto: Google Street View/Reprodução)



Uma babá de 43 anos foi presa, nessa quarta-feira, por tentativa de homicídio de uma criança de 3 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, além do mandado de prisão temporária, um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita.









As delegadas Elenice Batista Ferreira e Renata Ribeiro do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família darão mais detalhes do crime na tarde desta quinta-feira em coletiva de imprensa.