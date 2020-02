A fábrica da Backer no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste da capital, está interditada desde 10 de janeiro. Empresa está proibida de vender seus produtos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.a press)





A contaminação das cervejas da Backer por substâncias tóxicas atinge mais da metade dos 22 rótulos que eram comercializados pela empresa. Análises do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apontam a presença do dietilenoglicol ou do monoetilenoglicol em 54 lotes de 12 marcas da cervejaria artesanal – a listagem oficial indica 55 lotes, mas um deles, o L2 1604, figura duas vezes na relação. As substâncias proibidas foram detectadas em um quarto das 221 amostras analisadas. Somente da Belorizontina, rótulo em que foram identificadas as primeiras contaminações e carro-chefe da cervejaria mineira, são 33 lotes comprometidos, o que corresponde a cerca de 1 milhão de garrafas.





O órgão federal destaca que o levantamento indica tratar-se de algo restrito à fábrica, e não atingir o setor de cervejas artesanais. Testes em 74 amostras de outras cervejarias deram negativo para os dois agentes químicos, usados por algumas empresas no processo de refrigeração da bebida, mas que não podem ter contato com o líquido.





Em relação ao último levantamento divulgado pelo Mapa, são 13 novos lotes identificados como contaminados, e mais dois rótulos – Layback D2 e Três Lobos Pilsen. As cervejas com contaminação comprovada foram produzidas entre julho de 2019 e janeiro de 2020. Com isso, as análises reforçam a possibilidade de que intoxicações tenham ocorrido antes de outubro de 2019 – período inicialmente delimitado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para notificações de casos suspeitos. A Polícia Civil ampliou, na última sexta-feira, a investigação para dezembro de 2018.





As amostras contaminadas são das marcas Belorizontina, Backer Pilsen, Backer Trigo, Brown, Backer D2, Capixaba, Capitão Senra, Corleone, Fargo 46, Layback D2, Pele Vermelha e Três Lobos Pilsen. Uma das maiores cervejarias do Brasil, a fábrica da Backer no Bairro Olhos D'Água, Região Oeste da capital, está interditada desde 10 de janeiro, proibida de vender seus produtos.





A Polícia Civil investiga 34 casos de intoxicação por dietilenoglicol, sendo seis mortes, pela contaminação das cervejas. Três necrópsias são compatíveis com a presença da substância tóxica no organismo das vítimas e quatro exames de sangue confirmam a presença do agente químico no sangue de pacientes.





Segundo o Mapa, até ontem o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/MG) havia analisado 315 amostras, entre elas de cervejas produzidas pela Backer, de cervejas de outras marcas, além de matérias-primas, insumos e resíduos de produção, na tentativa de detectar a presença dos contaminantes. Foram verificados problemas somente em amostras da cervejaria Backer. Servidores do ministério também identificaram os agentes químicos tóxicos na água e em equipamentos da indústria. “O caso envolvendo a contaminação por etilenoglicol e dietilenoglicol em cervejas da empresa Backer é um evento isolado e que não coloca em risco a segurança das demais cervejas nacionais, sejam elas produzidas por estabelecimentos de grande ou pequeno porte”, informa o Mapa.





Em nota, a Backer informa que “ainda não foi comunicada pelo órgão competente sobre essa questão e que a ausência de informação quantitativa sobre a presença de dietilenoglicol permanece”. A empresa reitera que já retirou do mercado todas as suas marcas e, que portanto, não há nenhum risco de contaminação exposto aos consumidores.





ESCALA O engenheiro de redes Célio Barros, de 59 anos, irmão de um dos pacientes internados com suspeita de intoxicação, Luciano Barros, de 56, está assustado com a extensão da contaminação. “O estrago é muito grande. E a possibilidade de outros terem sido envenenados é alta, mesmo sem terem sentido o extremo do envenenamento”, afirma.





O superintendente de Perícia Técnica e Científica da Polícia Civil, o médico legista Thalles Bittencourt, afirma que vários fatores explicam porque, embora a contaminação de cervejas seja em grande escala, até o momento, haja 34 casos suspeitos. “A primeira explicação é a faixa de toxicidade da substância. Para uma pessoa de 70 quilos, a dose tóxica letal encontrada foi de 1 grama a 12 gramas. Isso quer dizer que, se eu ingerir menos de 1g, não tenho nada. Se ingerir mais de 12g, a dose é letal. Ou seja, óbito. Entre 1 grama e 12 gramas, pode acontecer de tudo”, afirma.