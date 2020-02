Comissão na ALMG aprova reajuste salarial para todas as categorias do funcionalismo

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) (foto: Sarah Torres/ALMG ) comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), da Assembleia Legislativa de Minas (ALMG), aprovou na noite desta terça-feira (18), por 4 votos a 3, uma emenda que reajusta o salário de todas as categorias do funcionalismo estadual. , da Assembleia Legislativa de Minas (),na noite desta terça-feira (18), por 4 votos a 3, umado funcionalismo estadual.

A emenda foi incorporada ao projeto do governador Romeu Zema (Novo) que reajusta o salário dos servidores da área da segurança pública. O reajuste até 2022 será de 41,7% para policiais, bombeiros e outros servidores da segurança. O texto será votado em segundo turno no plenário da Assembleia nesta quarta-feira (19).

Valadares disse que o governo não se compromete a sancionar o projeto com reajuste amplo, caso o texto seja aprovado no plenário nesta quarta-feira (19).

Autora da emenda, com outros deputados, Beatriz Cerqueira (PT) afirmou que a intenção do texto era incluir servidores que foram"ignorados pelo governador". "Essa é uma construção coletiva de colegas de partidos diferentes partidos. Ela garante a inclusão de mais de 70% do funcionalismo que o governador optou por excluir", disse Beatriz.

A emenda prevê reajustes escalonados para servidores da educação, saúde, universidades estaduais, administração e outras áreas do governo. Para a área da educação, o reajuste é de mais de 30% até 2022. Para a maioria dos outros cargos, o percentual do aumento é de 28,84%. "Usamos um estudo da própria Secretaria de Planejamento sobre as perdas acumuladas pelas categorias nos últimos anos", explicou a deputada petista.

Os deputados representantes dos servidores da segurança criticaram a emenda e afirmaram que o texto seria inconstitucional. "Essa é a emenda da demagogia. Estão fazendo milhares de servidores de massa de manobra. Tudo para colocar o governador em uma saia justa", afirmou o deputado Coronel Sandro (PSL).