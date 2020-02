Ministério atualiza para 55 número de lotes de cervejas da Backer infectadas

Foi encontrada a presença das substâncias tóxicas nas cervejas Belorizontina, Backer Pilsen, Backer Trigo, Brown, Backer D2, Capixaba, Capitão Senra, Corleone, Fargo 46, Layback D2, Pele Vermelha e Três Lobos Pilsen (foto: Aissa Mac/ ESP/EM/D.A. Press)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) atualizou para 55 o número de lotes de cervejas produzidas pela cervejaria Backer em que foi detectada a presença das substâncias etilenoglicol e/ou dietilenoglicol - produtos tóxicos que não fazem parte da composição da bebida alcoólica. O último estudo registrava 41 lotes.









Desde que o Caso Backer veio à tona, o Mapa vem analisando cervejas de várias marcas, para detectar a presença destes contaminantes. Até esta terça-feira, o ministério já tinha analisado 315 amostras, seja da própria bebida ou de matérias-primas, insumos e resíduos de produção. Dessas amostras, 221 eram da Backer.





CASO BACKER

Desde o início deste ano, a Polícia Civil de Minas Gerais vem investigando seis mortes relacionadas ao consumo de cervejas produzidas pela Backer. Ao todo, os investigadores apuram 34 casos de intoxicação, todos a partir de outubro de 2019.3.





Na semana passada, a Polícia Civil informou que já estendeu as investigações para casos que teriam ocorrido ainda em 2018. Isso porque três necropsias de supostas vítimas apresentaram resultados compatíveis com a presença das substâncias tóxicas no organismo e quatro exames de sangue confirmam o agente químico no sangue de pacientes.









O Estado de Minas ouviu pessoas de todos os lados, em um podcast dário entre os dias 9 e 14 de fevereiro. No último dia 14, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou o pedido do Ministério Público estadual e bloqueou R$ 100 milhões da empresa, por não cumprir medidas do acordo extrajudicial firmado com o MPMG. A alegação é de que a empresa negou apoio aos consumidores que ingeriam as cervejas colocadas no mercado de consumo.O Estado de Minas ouviu pessoas de todos os lados, em um podcast dário entre os dias 9 e 14 de fevereiro. O programa é apresentado pelos jornalistas Fred Bottrel e Flávia Ayer.





