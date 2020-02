Chove em BH nesta sexta-feira; veja a previsão para o fim de semana

(foto: André Willis/Arquivo Pessoal)

A noite desta sexta-feira (14) em Belo Horizonte pode ser um prefácio de como o tempo se comportará no fim de semana na capital mineira. Segundo a Defesa Civil de BH, todas as regionas da cidade já registraram precipitação no último dia útil da semana.





De acordo com o órgão da prefeitura, pluviosidade de alta intensidade foi computada nos territórios Leste, Venda Nova e Oeste nesta noite. Nas outras regionais, houve chuva moderada e fraca.





No fim de semana, a capital mineira deve ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura será de no máximo 30°C, enquanto a mínima será de 18°C no sábado e 19°C no domingo.