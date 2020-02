Homem de 55 anos está em estado grave após casa desabar em Juiz de Fora

Casa desabou por volta das 11h desta sexta-feira (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um homem de 55 anos está em estado grave após ser soterrado por escombros de uma casa que desabou em Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, na manhã desta sexta-feira.













Homem de 55 anos está em estado grave após casa desabar em Juiz de Forahttps://t.co/naP7MyFbx5 pic.twitter.com/wBW1xztLcW %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 14, 2020

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a estrutura da casa cedeu por volta das 11h e atingiu outras residências próximas. A casa está localizada na Rua São José, no Bairro Santa Cândida.





No local, também há postes de iluminação pública caídos com fiação energizada no local. Segundo pessoas que estavam no local, não chovia no momento do desabamento.





A última informação repassada pelos bombeiros é de que nove imóveis foram interditados na rua acima da casa que desabou, Rua Artur Machado Filgo, entre os números 20 a 100, após o desabamento.





A Zona da Mata é uma das regiões de Minas Gerais que vêm enfrentando fortes chuvas desde janeiro. Nessa quinta-feira, parte de uma casa localizada no município de Teixeiras também desabou ao ser carregada pela força da correnteza. O imóvel ficava nas proximidades do rio Teixeira, que transbordou com o grande volume de chuva que castigou o estado sobretudo no mês de janeiro.





De acordo com o último balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), 211 cidades mineiras estão em situação de mergência por causa das chuvas e outras cinco estão em calamidade pública.





Ao todo, Minas Gerais já registrou 60 mortes relacionadas a temporais.

(foto: Instagram/reprodução)





*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie