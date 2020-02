Táxi, ônibus ou metrô? Tira-teima mostra quem perde mais com apps de transporte

Danielle Silva: elogios à facilidade das plataformas e críticas à tarifa dinâmica (foto: Fotos: Edésio Ferreira/Em/D.a press)



A chegada do fenômeno dos aplicativos de transporte individual ao trânsito de Belo Horizonte, desde 2014, representou um impacto médio de redução de 33,8% em outras formas de deslocamento de quem se tornou usuário de plataformas como Uber, 99, Cabify, Lyft e outros. O dado é uma média do impacto dos apps feita sobre resultados de uma pesquisa inédita feita para tese de doutorado em administração da PUC Minas, ao qual o Estado de Minas teve acesso antecipado. Esse estudo, de 2019, mostra que as distâncias e o tempo gastos por quem adotou os sistemas foram reduzidos, com reflexos significativos no abandono do transporte público e também em hábitos saudáveis, como caminhar e pedalar. O trabalho de doutorado de Wilquer Silvano de Souza Ferreira, orientado pela professora Gláucia Maria Vasconcellos Vale, ouviu 841 usuários de aplicativos de transportes, sendo 444 clientes e 397 motoristas, em 32 regiões da cidade. A margem de erro é de cinco pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.





Pelo levantamento, o ônibus foi a modalidade que mais passageiros perdeu para aplicativos, com encolhimento de 19,7% na utilização, quase o mesmo nível de abandono de quem usava veículo próprio em deslocamentos, que encolheu 19,1% entre adeptos dos aplicativos. Transportes menos poluentes e que incentivam uma vida mais saudável, apesar de serem também mais vulneráveis aos riscos do tráfego, como bicicletas e patinetes, foram preteridos por 14,4%. Menos pessoas também passaram a combinar caronas com terceiros, o que resultou em queda de 13,7% nesse hábito. Calçadas deixaram de ser opção para quem migrou para aplicativos e não circula mais a pé (-12,4%).





Já os táxis, setor em que a disputa com os aplicativos foi mais emblemática, por serem regulados pelo Estado e sofrerem taxações que não ocorrem nos aplicativos, tiveram perda de 8,9%, enquanto táxis-lotação experimentaram redução de 5,9% e o uso do metrô teve recuo de 3%. “Esse é um impacto esperado com o ingresso de uma nova forma de se deslocar pela cidade. Por um lado, com os aplicativos, as pessoas estão andando menos a pé, de bicicleta e de patinete, o que pode ser tido como redução de um hábito saudável. Mas como levam menos tempo no transporte e no aguardo pela chegada de um ônibus, por exemplo, ganham mais tempo para a resolução de problemas, podem estudar, deixam de ter de sair de casa muito cedo e com o tempo extra podem ter outras atividades voltadas para a saúde, como academias, por exemplo”, pondera o responsável pelo estudo, Wilquer Silvano de Souza Ferreira.





Primeiro aplicativo a desembarcar em Belo Horizonte, em 2014, o Uber é a plataforma de intermédio de passageiros e motoristas mais usada pelos pesquisados. A categoria individual responde 42,7%. O 99 Pop Individual registrou 24,7% entre usuários, enquanto Uber Juntos (compartilhado) registrou 16,3%; Cabfy, 15%; Lyft, 6%; e 99 Pop Compartilhado, 5,8%. “Uma das coisas que vemos com essa utilização da tecnologia é uma postura disruptiva nos hábitos da sociedade. Dentro do próprio capitalismo. As pessoas passam a pensar mais em compartilhar e a usufruir do que necessariamente terem uma coisa, no caso, um carro”, observa a orientadora da tese de doutorado na PUC Minas, Gláucia Maria Vasconcellos Vale.





O público que quer lazer, sem se preocupar com horário para sair de um evento ou com os problemas de se consumir álcool e ter de dirigir faz com que os aplicativos sejam usados majoritariamente pelos belo-horizontinos (54%) para o lazer. As plataformas também servem à necessidade de ir e voltar do trabalho (19%), à realização de compras (15%) e para estudos (12%), constata a pesquisa.