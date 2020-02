Panorama da cidade visto a partir da Avenida Raja Gabáglia (foto: 06/02/2020 - Tulio Santos/EM/D.A Press)



A previsão de novos temporais em Minas Gerais continua e pode potencializar o encharcamento do solo. A Defesa Civil de Belo Horizonte prorrogou o alerta de risco geológico para até a próxima quinta-feira (13).





O órgão recomenda algumas dicas para evitar quedas de muro, deslizamentos e desabamentos. Confira:

Coloque calha no telhado da sua casa;

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;

Não jogue lixo ou entulho na encosta;

Não despeje esgoto nos barrancos;

Não faça queimadas.

Alguns sinais de que deslizamentos podem acontecer. Em caso de risco ligue para 199:

Trinca nas paredes;%u2800%u2800

Água empoçando no quintal;%u2800%u2800

Portas e janelas emperrando;%u2800%u2800

Rachaduras no solo;%u2800%u2800

Água minando da base do barranco;%u2800%u2800

Inclinação de poste ou árvores.





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





Previsão do tempo

O domingo – segundo dia do período oficial de carnaval – pode ter céu nublado com pancadas de chuva à tarde e noite como ocorrido no sábado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima chega a 26°C.









Segundo o Inmet, a partir da próxima terça-feira deve aproximar uma frente fria que se aproxima do Sul e pode provocar mais chuvas fortes. “A volta de chuva pode ser significativa”, disse Cléber.





A chuva prevalece em todo estado, principalmente no Triângulo e Noroeste. Nas outras regiões, deve ocorrer pancadas de chuva associadas ao calor. A máxima é prevista para Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, 36°C. Em Monte Verde, no Sul de Minas, foi registrada a mínima no estado, 14°C.