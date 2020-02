Pitbull é baleado pela Guarda Municipal após atacar seis pessoas no Bairro Planalto

Um cão da raçaprecisou ser contido a tiros pelana manhã desta sexta-feira (7) depois de atacar seis pessoas na Avenida Pedro I, no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Socorrido com vida, o animal foi levado para atendimento em uma clínica veterinária.De acordo com a assessoria de Comunicação da Guarda Municipal, o órgão foi acionado para atender a ocorrência na, altura do número 2.600. Ao chegarem ao local, agentes do Grupamento de Patrulha Ambiental identificaram que um cão da raça pitbull estava solto e já havia atacado cinco pessoas (três mulheres e dois homens).Uma das, umaque não teve o nome divulgado, teria sido jogada no chão pelo cão. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento () Primeiro de Maio. O estado de saúde dela ainda não havia sido divulgado.Quando os agentes tentaram conter o animal, ele atacou uma das guardas, que foi mordida na perna. De acordo com os agentes, foi preciso efetuar dois disparos de arma de fogo para conter o pitbull. “O animal estava muito agitado. Não houve alternativa. Ainda assim, o cachorro foi resgatado com vida”, ressaltou o agente Nelson.Uma equipe do Controle de Zoonoses da PBH foi acionada e encaminhou o cachorro baleado para um atendimento veterinário. A agente que foi mordida pelo animal foi levada para um hospital particular.Até a publicação desta matéria a Guarda Municipal ainda não havia conseguido localizar o dono do animal.