Tragédia de Brumadinho: Polícia Civil recebe mais um corpo para identificação

A Polícia Civil trabalha para identificar mais uma vítima da tragédia de Brumadinho, ocorrida em janeiro do ano passado na cidade da Grande BH. Segundo a instituição, o corpo foi encontrado sob a lama despejada pelo rompimento da Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão, da Vale. Os trabalhos são conduzidos pelo Instituto Médico-Legal, localizado no Bairro Gameleira, Nordeste de BH.





Com isso, o número de desaparecidos deve cair para 10 e o de pessoas identificadas deve se elevar para 260. Um corpo não era encontrado pelas autoridades desde o fim de dezembro último, quandode 50, foram identificados.





Segundo a Polícia Civil, “equipes da antropologia legal e odontologia-legal estão trabalhando na tentativa de identificação pelo método mais rápido”. Também ressaltou que o DNA coletado e as análises sobre ele estão ocorrendo ao mesmo tempo que as alternativas mais velozes.





O Corpo de Bombeiros trabalha na área da tragédia desde o rompimento, em 25 de janeiro de 2019, ou seja, há mais de 370 dias. A corporação já varreu mais de 95% dos 275 mil hectares de lama despejada.





Todos os encontrados até aqui foram achados em profundidades de até 3 metros. Quando toda a região delimitada for vasculhada a 3 metros de profundidade, serão trabalhadas novas profundidades.





"Mesmo depois de remover e vasculhar os rejeitos, fazemos várias dobras (busca num mesmo material), até quatro vezes, para termos certeza de que não há segmentos de vítimas que podem ser enviados para serem identificados", afirmou o tenente-coronel Alysson Malta, comandante das operações da corporação em Brumadinho, em janeiro último.





Já trabalharam mais de 3.200 homens dos bombeiros, de diversos estados e de Israel, em cinco fases, que foram desde buscas na superfície ao uso de maquinário pesado.

