Forró e carnaval no ensaio em BH

Nem mesmo a ameaça de chuva desanimou as dezenas de foliões de todas as idades, que aproveitaram para se divertir na Praça Pisa na Fulô (foto: Marcos Vieira/em/d.a press)







A proximidade do carnaval motivou muita gente ontem a despejar o glitter no rosto e sair em busca de um batuque para fechar o fim de semana. E não faltaram opções de ensaios de blocos pelas nove regionais da capital mineira, para todos os gostos. No início da tarde, teve o ensaio do bloco Pisa na Fulô, na Praça Pisa na Fulô, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Trata-se um de grupo de percussionistas que decidiu mesclar duas paixões nacionais: forró e carnaval. Assim nasceu o bloco, que montou sua bateria com zabumba, triângulo e agogô de coco.





O bloco estava animado e reuniu pessoas de todas as idades. A publicitária Lígia Campolina, de 25 anos, tirou os acessórios e a purpurina no armário para curtir a tarde no ensaio. “O meu carnaval começou em novembro. Eu amo a folia, toco xequerê em vários blocos e gosto muito do Pisa na Fulô.” Ela contou que, tradicionalmente, o Pisa na Fulô fecha a semana de carnaval ao se apresentar na noite de terça-feira. “É para se acabar. Eu não costumo sair na quarta-feira, então fecho meu carnaval nesse bloco. É uma vibe maravilhosa, muita gente legal”, recomendou.

(foto: Marcos Vieira/em/d.a press)

"Para mim, carnaval começa quando as pessoas começam a se reunir em praças públicas e ocupam os lugares da cidade. Não tem data marcada para começar. Infelizmente, só para acabar" Ana Paula Santiago, de 20 anos, com sua cadela Kaya



O sol até apareceu no início da manhã, mas a chuva voltou a ameaçar durante a apresentação do bloco. Mas isso não desanimou as dezenas de foliões. “Faça sol ou faça chuva, eu vou para o carnaval. Mas ainda estou me recuperando de uma sinusite. Isso porque meu carnaval começou há três meses”, brincou. Os estudantes Ana Paula Santiago, de 20, e Felipe Ribeiro, de 23, levaram a cadela para passear e curtir o forró. “Começou hoje (ontem). Chegamos de Montes Claros (Norte de Minas) e esse é o primeiro ensaio que vou”, contou Ana. “Para mim, carnaval começa quando as pessoas começam a se reunir em praças públicas e ocupam os lugares da cidade. Não tem data marcada para começar. Infelizmente, só para acabar”, disse.

(foto: Marcos Vieira/em/d.a press) "Para mim, carnaval começa quando as pessoas começam a se reunir em praças públicas e ocupam os lugares da cidade. Não tem data marcada para começar. Infelizmente, só para acabar" Ana Paula Santiago, de 20 anos, com sua cadela Kaya





AGENDA

Ontem, também ocorreu os ensaios gratuitos como o do Bloco do seu Bento à Dona Lúcia, o do bloco Não Acredito que te Beijei e o do bloco Garota eu vou pro Califórnia. Outros ocorreram em eventos fechados para arrecadar dinheiro e colocar o bloco na rua, como Funk You convida Filhos da PUC e Bloco fúnebre. Neste ano, segundo a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), serão 453 blocos de rua cadastrados a desfilar pela cidade.





Os amantes do carnaval podem ficar de olho na agenda dos blocos porque nesta semana terá mais. O Bloco Turu Turo ensaia todas as quintas-feiras, às 18h30, na Praça da Estação (Centro). O ensaio é gratuito. Também ocorre às quintas o ensaio do Quem é essa aí, papai?, às 19h, na Avenida do Contorno, 6.342, na Savassi (Região Centro-Sul). Gratuito, com retirada de ingressos pelo Sympla. O Bloco Alalaor se reúne na mesma data, às 19h na Praça Guimarães Rosa, Cidade Nova (Região Nordeste). Confira a programação completa no www.em.com.br.