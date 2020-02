Após críticas por diferença de tratamento em regiões de BH, prefeitura garante limpeza de toda cidade

Trabalhos de limpeza em trecho atingido pela chuva e lama na Avenida Prudente de Morais, Região Centro-Sul de BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press - 29/01/2020)



Após as críticas da população de Belo Horizonte por causa da diferença nos reparos dos estragos causados pela chuva na cidade, a Prefeitura de Belo Horizonte garantiu a limpeza de todas as regiões. Entre as tarefas estão raspação de lama e barro, lavação e retirada de objetos descartados pelas famílias atingidas pelas enchentes.









Bairro Betânia e da Região do Córrego do Cercadinho, que passa pelos Bairros Salgado Filho, Palmeiras e Havaí, todos na Região Oeste de BH. A comunidade se queixa sobre uma possível Os moradores que protestaram são do, que passa pelos Bairros Salgado Filho, Palmeiras e Havaí, todos na Região Oeste de BH. A comunidade se queixa sobre uma possível diferença de tratamento dado pela prefeitura às regiões da cidade





“Trabalho intenso de limpeza”

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou, na noite desta sexta-feira, que tem realizado um “trabalho intenso de limpeza em todas as regiões de Belo Horizonte desde o início do período chuvoso na capital”.





De acordo com a prefeitura, na manhã da última quarta-feira – dia seguinte à tempestade que devastou parte da cidade – os garis da SLU já estavam trabalhando nas regiões Centro-Sul e Oeste, para desobstruir as vias para o trânsito.





A prefeitura sustenta que reforçou o contingente de garis. “O número de profissionais, que até então era de 488, foi aumentado para 945, que se revezam em três turnos, 24 horas por dia. O objetivo é agilizar os trabalhos e não interromper a limpeza nas demais regiões atingidas pelas chuvas anteriores, sobretudo a que ocorreu no dia 19”, disse.





O levantamento da SLU mostra que, no período de 20 a 30 de janeiro, o garis retiraram mais de 4,2 mil toneladas de resíduos das chuvas em toda a cidade.





Atendimento por região





Região Centro-Sul

Os esforços, segundo a SLU, se concentraram principalmente nos Bairros Serra, Sion, Santo Antônio, Santa Lúcia, Belvedere, além de Lourdes e Santo Agostinho.





As vias que mais exigiram trabalho dos garis foram Maria Carmem Valadares, Cedro, Ravel, D. Benta, Água Cardoso, Júlia Nunes Guerra, Copérnico, Passagem, Padre Rodrigues, terceira Água Cardoso, Veraldo Lambertucci, Patagônia, Coronel Cardoso, Afonso Barbosa Melo, Capivari, São Paulo, Tamóios e as avenidas Arthur Bernardes, José Patrocínio Fontes, Augusto de Lima, Prudente de Morais, Guacuí, além da BR-356 e Praça Marília de Dirceu.





Os trabalhos na região devem continuar até domingo, dia 2.





Região Oeste

A prefeitura assegura que há garis em toda a extensão da Avenida Tereza Cristina, e não há previsão para o término da limpeza.





Na Avenida Francisco Sá os trabalhos já foram finalizados. Nas avenidas Barão Homem de Melo e Silva Lobo a previsão é que o trabalho seja concluído neste sábado, dia 1º.





A Rua Aspásia de Miranda, no Bairro Estoril, já foi completamente desobstruída. A limpeza na Rua Altemisia (Bairro Havaí) deve ser concluída também neste sábado.





Barreiro

Segundo a SLU, os garis atuaram nas ruas Apolo 8, Domingos Camilo, Venâncio Correia, Noronha Guarani e na avenida do Canal, no Bairro Santa Margarida; na galeria do Córrego Jatobá, no Bairro Mangueira, e na rua Barão de Monte Alto, rua Eridano e avenida Manoel Sales Barbosa, no Bairro Cardoso.





Região Norte

De acordo com a prefeitura, os garis se concentraram nas ruas Cajuí, Lúcio Bitencourt, dos Esportes e Gilson Bretas, na Vila Suzana; na avenida Sebastião de Brito com Cristiano Machado (bairro Dona Clara), em 20 vias do bairro Santa Terezinha, incluindo as ruas Pequeri, João Evangelista e Castelo Branco.





No bairro Urca, a limpeza foi feita nas ruas Beira Mar, Corcovado, Ipanema, Urca e em toda a extensão da avenida Clóvis Salgado. A expectativa é que os trabalhos nestas regiões terminem no domingo, dia 2.





Região Leste

Os trabalhos, segundo a SLU, foram nas avenidas dos Andradas, Jequitinhonha e Belém, que foram alagadas com o transbordamento do Rio Arrudas. A rua Country Club, conhecida como Estrada Velha de nova Lima, também foi limpa, após queda de barreira. Outra via que foi limpa após alagamento foi a avenida Silviano Brandão, no Horto.





Região Nordeste

A prefeitura sustenta que os garis trabalharam nas ruas Santa Úrsula e Santa Maria Madalena, no Ouro Minas; nas ruas Juazeiro do Norte, São Judas Tadeu e Etilândia, no Bairro Ribeiro de Abreu; e nas ruas Neblina e Soraia Monteiro Mateus, no Conjunto Paulo VI.