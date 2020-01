O cavalo foi encontrado debilitado, com sinais de violência e desnutrido (foto: Guarda Municipal/ Divulgação)

Na tarde desta sexta-feira (31), um homem de 44 anos foiem flagrante pora um cavalo no, nade Belo Horizonte.

Após uma, agentes do Grupamento da Patrulha Ambiental (GPA) encontraram o animal completamente debilitado, com sinais de. O homem se identificou como dono do animal e foi encaminhado para Delegacia do Meio Ambiente (DEMA) da Polícia Civil. O cavalo foi levado para reabilitação, no Centro de Zoonoses da Prefeitura.

“Os maus-tratos são caracterizados por castigos, trabalhos excessivos, privação de alimentos e falta de cuidado conforme a lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)”. A pena para quem comete esse tipo de crime é de 3 meses a 1 ano de reclusão, multa e pode ser aumentada em até um sexto, caso o animal morra, informa a guarda.

Denúncias de violência contra animais podem ser feitas no telefone 153 da Guarda Municipal de Belo Horizonte e também no 197 da Polícia Civil.

