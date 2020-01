O prefeito Alexandre Kalil negocia com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de MG (Sicepot-MG) a contratação de mais equipamentos para a limpeza e desobstrução das vias públicas que foram destruídas pelas chuvas. Segundo a prefeitura de BH, já estão trabalhando nas ruas 34 caminhões, 12 carregadeiras, cinco escavadeiras, 13 retroescavadeiras, dois tratores, cinco caminhões-prancha e 11 hidrojatos.

De acordo com o prefeito, Equipes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) estão atuando em três turnos de revezamento desde quinta-feira passada (23). Porém, além das máquinas já disponíveis no município, a administração negocia com o Sicepot-MG a contratação de mais equipamentos.

Sobre a verba, Kalil sustena que a prefeitura tem recursos assegurados para o trabalho de recuperação da cidade e um conjunto de obras para evitar possíveis estragos causados por futuras chuvas. O governador Romeu Zema, na última quarta-feira (29), anunciou que irá liberar R$200 milhões para a capital, verba referente a parte da cota de ICMS e IPVA devida pelo governo estadual. O prefeito disse, ainda, que espera "sensibilidade" por parte da União para a transferência de valores entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões para o município.

Desde quarta (29), em entrevista coletiva, o prefeito já havia anunciado a intenção de dobrar a quantidade de máquinas e funcionários que trabalham com os rescaldos da chuva. O chefe do Executivo também pediu paciência à população e assegurou que a equipe técnica do governo é qualificada para reconstruir a cidade.