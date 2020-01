Confira os números por trás do combate às chuvas

(foto: Paulo Filgueiras/EM)









O número de máquinas e equipamentos também foi reforçado para 226. São 27 carregadeiras, 7 escavadeiras, 16 retroescavadeiras, 45 caminhões, 81 caminhões-toco, 2 tratores de esteira D6, 4 carretas prancha, 7 hidrojatos, 1 guindaste, 16 caminhões-pipa, 2 caminhões comboio, 9 carros de apoio, 9 caminhonetes 4x4 e 6 torres extras de iluminação.





'Maior desastre'

A chuva dessa terça-feira causou alagamentos, e crateras se formaram em ruas e avenidas da Região Centro-Sul da capital. "É o maior desastre dessa cidade em 120 anos. Tenham paciência: vamos reconstruir essa cidade", afirmou Kalil na entrevista. O chefe do Executivo garantiu que todos no Centro Integrado de Operações (COP), no Bairro Buritis, permanecem em alerta durante 24 horas. "O que aconteceu ontem em Belo Horizonte inundaria Paris, Boston ou Nova York", afirmou o prefeito aos jornalistas.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média climatológica para o mês de janeiro é de 329,1 mm. Confira abaixo o acumulado de chuvas (mm), por regional de 19h50 até às 22h20 de terça-feira (28):





Barreiro: 136,6 (42%)





Centro Sul: 183,4 (56%)





Leste: 44,8 (14%)





Nordeste: 18,2 (6%)





Noroeste: 41,2 (13%)





Norte: 4,2 (1%)





Oeste: 103,6 (31%)





Pampulha: 10,6 (3%)





Venda Nova: 0,4 (0%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Durante entrevista coletiva no início da tarde desta quarta-feira, o prefeito de Belo Horizonte,, agradeceu aos funcionários que estão nas ruas há muitas horas seguidas sem dormir. “Respeitem esses”, afirmou. O efetivo detrabalhando nas ruas nos últimos dias será dobrado paraa partir de hoje, se revezando em turnos ininterruptos, até a madrugada.