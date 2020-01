A história da relação de conflito de BH com seus córregos

Riqueza hídrica da região do Curral del-Rei foi decisiva na escolha do local da futura capital mineira

Os quase 700 quilômetros de cursos d'água existentes na região de Belo Horizonte foram decisivos na escolha do antigo Curral del-Rei como ponto de partida da futura capital mineira. Apesar disso, a riqueza natural foi ignorada no projeto original de Aarão Reis, chefe da comissão construtora da nova capital, no fim do século 19. Apenas o Ribeirão Arrudas fazia parte da planta de BH. Os reflexos desse descaso chegaram rápido e já nos anos 1920 começaram as inundações. Cem anos depois, no temporal sem precedentes de terça-feira, os rios voltaram a mostrar seu traçado, agora sobre avenidas, carros e prédios de uma metrópole que preferiu enterrá-los.









A Bacia Hidrográfica de BH tem cerca de 900 nascentes, segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Comitê da Bacia do Rio das Velhas, em cuja área de influência está a capital, estima em 1,4 mil o número de olhos d’água na cidade, 600 deles conhecidos, a metade demandando cuidado e recuperação.





A destruição provocada pela chuva em BH de terça-feira (28), quando em duas horas choveu na Região Centro-Sul mais da metade da média histórica de janeiro, abriu a cratera dessa história em que rios ficaram à margem. Em 1923, começaram as primeiras intervenções sanitaristas: o Ribeirão Arrudas foi retificado, canalizado e revestido entre a Rua dos Guaicurus e a Avenida Tocantins, hoje Avenida Assis Chateaubriand, próximo à Praça da Estação.





As primeiras inundações de BH









"O engenheiro Saturnino de Brito (1864-1929) propôs que os córregos e várzeas fossem preservados e a cidade ocuparia o que não está dentro delas. Aarão Reis recusou a proposta e adotou o modelo retilíneo", conta. A proposta rejeitada consistia na construção de avenidas com 50 metros de largura e córregos abertos passando ao meio – eram as chamadas avenidas sanitárias. Com a falta de obstáculos naturais e permeabilidade do solo, começam as inundações, com o transbordamento do Arrudas, de acordo com o engenheiro civil e sanitarista aposentado José Roberto Champs, que trabalhou por mais de 25 anos na Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap)."O engenheiro Saturnino de Brito (1864-1929) propôs que os córregos e várzeas fossem preservados e a cidade ocuparia o que não está dentro delas. Aarão Reis recusou a proposta e adotou o modelo retilíneo", conta. A proposta rejeitada consistia na construção de avenidas com 50 metros de largura e córregos abertos passando ao meio – eram as chamadas avenidas sanitárias.





Desde então, 208 quilômetros de cursos d'água foram canalizados ou revestidos, 79% em canal fechado, segundo dados de 2017 da Sudecap. Na terça-feira, córregos esquecidos ou desconhecidos por parte da população mostraram sua força, em especial o Córrego do Leitão, que atravessa a Avenida Prudente de Morais e o Bairro Lourdes, área nobre da capital.





Privilégio para as ruas





Na época dessas obras, o então prefeito Flávio Fernandes dos Santos citou que as canalizações "irão exercer poderosa influência no desenvolvimento de uma parte valiosa da cidade, até agora relegada ao mais completo abandono, apesar de sua pequena distância do Centro; novas construções hão de aparecer nesta zona privilegiada topograficamente, fornecendo belas perspectivas".





No início dos anos 1920, as intervenções em direção à Região Centro-Sul avançaram sobre o vale do Córrego do Leitão (foto: Arquivo EM)



A retificação do Leitão, nos trechos das ruas São Paulo, Padre Belchior, Tupis e Mato Grosso, foi feita entre 1925 e 1930. Acima dele, em Lourdes, o curso d'água continuava a correr naturalmente. Na década de 1930, as ruas Marília de Dirceu e Bárbara Heliodora, completamente arrasadas pelas chuvas, foram abertas com o objetivo de receber o canal do curso d'água.

Menos pontes, mais asfaltos





"Na verdade, os córregos deveriam estar abertos, mas foram ocupados de forma irreversível", afirma Champs. Ele cita a construção de bacias de contenção, que possam deter a água, como alternativa para minimizar o problema. "Países como França e Itália fizeram a intercomunicação de canais. Se uma bacia hidrográfica está cheia, você pode transferir para outra através de comportas", acrescenta.





A canalização do Acaba Mundo, que nasce no Sion e segue até o Parque Municipal, permitiu a construção de vias do Bairro Funcionários (foto: Arquivo EM) O engenheiro sanitarista considera que a renaturalização dos cursos d'água, devolvendo a eles o traçado natural, como defendem ambientalistas, é "completa utopia". "Senão tem que desmanchar a cidade. Isso é muito citado em outros países, mas não é uma política para toda a cidade", diz, em referência ao Rio Cheonggyecheon, em Seul, na Coreia do Sul.









Ele defende a retirada do asfalto de algumas áreas, como o Bairro Santo Antônio, para contribuir com a permeabilidade e a diminuição do escoamento da água. De acordo com o professor, o cidadão também tem que agir. "Dentro das residências, as pessoas podem criar áreas permeáveis e podem reter a água de chuva", afirma. Para Borsagli, o poder público precisa "tomar vergonha na cara". "A reabilitação é a única saída, devolvendo planícies de inundação que foram urbanizadas e criando áreas permeáveis nas vertentes dos cursos d'água", afirma.Ele defende a retirada do asfalto de algumas áreas, como o Bairro Santo Antônio, para contribuir com a permeabilidade e a diminuição do escoamento da água. De acordo com o professor, o cidadão também tem que agir. "Dentro das residências, as pessoas podem criar áreas permeáveis e podem reter a água de chuva", afirma.

Conforme a dissertação de Borsagli, em 1924, as intervenções aumentam na direção Centro-Sul para os vales dos córregos do Leitão e Acaba Mundo, que nasce no Bairro Sion até o Parque Municipal. "Isso foi feito por questões viárias e a necessidade de alargamento das vias. Tudo ligado com a indústria automobilística, e também para esconder o esgoto, esconder a sujeira pra dentro do tapete", diz o geógrafo.A canalização do Acaba Mundo, no mesmo período, permitiu a construção de vias do Bairro Funcionários e a comercialização de lotes em 13 quarteirões, urbanizados a partir do fechamento do rio. O Córrego da Serra foi o primeiro a ser “enterrado”, canalizado debaixo do solo por causa do número de pontes que teriam que ser construídas caso ficasse a céu aberto.