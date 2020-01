Assembleia promete leis até o fim de fevereiro para o combate às chuvas em MG

Desde novembro de 2019, 56 pessoas morreram por causa das chuvas em todo o estado (foto: Ramon Lisboa/EM/D. A. Press) Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) anunciou, por meio do presidente da Casa, o deputado estadual Agostinho Patrus (PV), que iniciará os trabalhos de 2020 com a criação e a aprovação de leis que auxiliem no combate às fortes chuvas que atingem o estado. Em todo o período chuvoso, iniciado em novembro de 2019 e intensificado nos últimos dias, foram 56 óbitos, além de 19 pessoas desaparecidas. anunciou, por meio doda, o deputado estadual(PV), que iniciará os trabalhos decom a criação e a aprovação de leis que auxiliem no combate às fortes chuvas que atingem o estado. Em todo o período, iniciado em novembro de 2019 e intensificado nos últimos dias, foram 56 óbitos, além de 19

SAIBA MAIS 16:00 - 27/01/2020 Após chuvas e alagamentos, moradores da Tereza Cristina manifestam por limpeza

14:48 - 27/01/2020 Com ajuda de voluntários, Cruz Vermelha leva doações a atingidos pelas chuvas em Minas

13:27 - 27/01/2020 Chuvas: criança de dois anos morre após ser atingida por telhado no Norte de Minas ALMG deva fazer um pacote de leis para a atenção ao que ocorreu nesses dias em Minas Gerais. Seriam legislações que tratariam da questão da antecipação dos recursos do acordo entre o governo do estado e os municípios, para que aqueles com situação emergencial já reconhecida pelo estado possam ter uma antecipação desses valores para, de imediato, fazer frente aos danos causados pelas chuvas", disse Agostinho Patrus, na sede do Legislativo mineiro, em Belo Horizonte. "Entendemos que adeva fazer um pacote de leis para a atenção ao que ocorreu nesses dias em. Seriam legislações que tratariam da questão da antecipação dos recursos do acordo entre o governo do estado e os municípios, para que aqueles com situação emergencial já reconhecida pelo estado possam ter uma antecipação desses valores para, de imediato, fazer frente aos danos causados pelas chuvas", disse, na sede do, em

Um decreto do governo estadual, publicado nesta segunda-feira, reconheceu situação de emergência em 101 municípios mineiros. Os decretos facilitam a transferência de recursos do governo federal para reparos e a entrega de doações – como colchões, cobertores, travesseiros e alimentos – recolhidas pelo Executivo estadual.

Em abril de 2019, um acordo entre governo do estado e Associação Mineira dos Municípios (AMM) definiu que valores referentes a uma dívida fossem pagos a partir de sexta-feira (31 de janeiro), em 33 parcelas. Agostinho Patrus explicou como o governo de Minas Gerais conseguirá o dinheiro para distribuir às cidades afetadas.

"O governo fez um acordo, em cerca de mais de 30 parcelas, e a ALMG, através de uma legislação, vai autorizar o governo do estado a fazer uma antecipação, quem sabe de quatro, seis, oito ou dez parcelas, para que os prefeitos possam ter os recursos para fazer frente às despesas causadas pelas chuvas", completou Agostinho Patrus.

A atividade parlamentar de 2020 na ALMG terá início na próxima segunda-feira, após período de recesso. Já as reuniões ordinárias começam um dia depois, em 4 de fevereiro. A expectativa é para uma aprovação antes do fim do primeiro mês de trabalhos neste ano.

"Esse é o sentimento da Casa, de dar a sua contribuição. Por isso, os líderes também fizeram questão de estar aqui (no pronunciamento), discutimos juntos cada um dos projetos, pois queremos efetivamente dar uma contribuição naquilo que for necessário. Ontem (domingo), na reunião com o ministro (do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto), fiz questão de me expressar dizendo isso", completou.