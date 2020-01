BH pode ter volume de chuva superior a 100 milímetros de hoje até quarta

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)







O volume de chuvas na Região Metropolitana de Belo Horizonte diminuiu no fim de semana, com momentos de abertura de sol no domingo e nesta segunda-feira. No entanto, ainda pode chover mais. A Defesa Civil da capital já havia divulgado um alerta de risco de deslizamento de terra válido até sexta-feira, dia 31, em função do encharcamento do solo. Hoje, o órgão divulgou que pode chover mais de 100 milímetros em BH nos próximos três dias.









Confira a previsão dia a dia divulgada pela Defesa Civil:



(foto: Defesa Civil de Belo Horizonte/Divulgação) Segunda-feira (27) - Previsão de chuvas isoladas a partir da tarde, com intensidade moderada e possibilidade de ventos. Volume estimado 20 a 30 milímetros.



(foto: Defesa Civil de Belo Horizonte/Divulgação) Terça-feira (28) - Previsão de pancadas de chuvas moderadas a forte, a qualquer hora do dia e possibilidade de ventos de até 60 Km/h. Volume estimado 50 milímetros.



(foto: Defesa Civil de Belo Horizonte/Divulgação) Quarta- feira (29) - Previsão de pancadas de chuvas fortes, a qualquer hora do dia e possibilidade de ventos de até 60 Km/h. Volume estimado entre 60 e 70 mm. Às 11h15, a Defesa Civil da capital comunicou o alerta em relação a essas pancadas de chuva entre esta segunda-feira e quarta, dia 29. “O volume de chuvas neste período pode superar 100 milímetros, com rajadas de vento que podem atingir 60 quilômetros por hora”, informou o órgão. O volume maior é previsto para quarta-feira, quando pode chover até 70 milímetros.Previsão de chuvas isoladas a partir da tarde, com intensidade moderada e possibilidade de ventos. Volume estimado 20 a 30 milímetros.Previsão de pancadas de chuvas moderadas a forte, a qualquer hora do dia e possibilidade de ventos de até 60 Km/h. Volume estimado 50 milímetros.Previsão de pancadas de, a qualquer hora do dia e possibilidade de ventos de até 60 Km/h. Volume estimado entre 60 e 70 mm.