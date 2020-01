Mais chuva nos próximos dias

A chuva vai continuar nos próximos dias na região central de Minas Gerais, segundo previsão do Climatempo. Apesar de o tempo continuar chuvoso, o volume das precipitações deverá diminuir até o próximo domingo.





O céu segue encoberto com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora do dia. Os termômetros oscilam neste domingo entre 17°C e 27°C, com umidade relativa do ar em torno de 60% à tarde, ou seja, expectativa de chuva forte. Amanhã, o céu ficará de nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Os termômetros oscilarão entre 17°C e 28°C, com umidade relativa do ar em torno de 55% à tarde.





Para a terça-feira, a previsão é de que haverá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, o que também deverá ocorrer na quarta-feira. A temperatura prevista é de 20 a 28 graus para os dois dias.





Na quinta-feira, os termômetros podem marcar a maior temperatura da semana e chegar a 30 graus. O sol aparecerá pela manhã, com aumento gradativo de nuvens durante o dia. Deverá chover à tarde e à noite. Na sexta-feira, sol o dia todo, com o céu limpo. A previsão para a noite é que o tempo estará aberto, ainda sem nuvens. A chuva deverá voltar no próximo fim de semana, com pancadas sempre à tarde e à noite, tanto no sábado quanto no domingo.