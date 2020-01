Deslizamento deixa desaparecidos na Pampulha, em BH

O deslizamento de um barranco deixou ao menos cinco pessoas desaparecidas no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, na madrugada deste sábado (25). Segundo informações da Prefeitura de Belo Horizonte, a Defesa Civil de BH e o Corpo de Bombeiros estão no local e um grande aparato de máquinas do Executivo municipal, por meio da Sudecap, foi deslocado.

Deslizamento deixou cinco pessoas desaparecidas no Jardim Alvorada (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





nenhuma vítima foi encontrada até agora. Entre os desaparecidos estão quatro pessoas da mesma família: uma mulher e seus três filhos. Eles teriam saído de casa mais cedo pelo risco de desabamento, mas foram vítimas de outro incidente ocorrido em outro imóvel, onde estavam alojados.

Marido de Maria Estela e pai dos três filhos, Anselmo Pereira, de 55 anos, estava na casa na hora que a terra soterrou sua família. "Eram 20h30 da noite, ela estava com os meninos deitados no quarto, no colchão. Eu estava na cozinha. O quarto foi todo embora de repente, de uma vez só. Quando vi estava com a boca cheia de terra, olho não abria, cheio de terra. Os vizinhos me puxaram. Não teve tempo pra nada", conta Anselmo.

Segundo o marido, a família já estava com as mochilas prontas para deixar o local. Na sexta-feira, a Defesa Civil interditou vários barracões do Jardim Alvorada. "Ela queria dar janta para os meninos antes de sair. Não queria ir pra outro lugar com fome. Foi um desespero", conta. Anselmo, Maria Estela e as três crianças moravam no local há cinco anos.

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Moradores contaram ao Estado de Minas que ouviram um estrondo por volta de 3h, quando vários barracões desabaram.

"Quando a gente uma árvore estava em cima do poste e a casa da menina pendurada com gente lá dentro. Eu, meu cunhado e minha irmã, que está grávida, descemos, mas muita gente subiu e ajudou a tirar ela (a vítima que estava pendurada)", contou Carlos Felipe Gomes, morador do Jardim Alvorada.





De acordo com a Polícia Militar, há registro de dois deslizamentos no Jardim Alvorada: nas ruas Flor de Ameixa e Flor de Abril. Na primeira delas, um morador disse que o terreno continua descendo e que sairia de casa, pois temia pela estabilidade do imóvel.





Já na Flor de Abril, o chamado aconteceu por volta das 8h deste sábado. No local, um barranco deslizou, mas ainda não afetou a casa do morador que acionou a polícia. Contudo, o cidadão informou à PM sobre a possibilidade da terra atingir sua casa e provocar um acidente.