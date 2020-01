Pelo menos quatro rodovias mineiras são interditadas em função da chuva

Trânsito está parado na BR-381, em Contagem (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

As chuvas também causaram transtornos nas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve interdições em pelo menos quatro trechos, neste sábado, em função de

Atenção aos motoristas que estão em, na Grande BH. A BR-381, entre os km 481 e 485, está parcialmente interditada devido à queda de barreira. De acordo com a PRF, equipes de limpeza estão no local para liberar a pista.

Queda de barranco interditou a BR-262, em Reduto (foto: PRF/Divulgação)

Segundo informações da PRF, a BR 262 está interditada na altura do km 24, em, Zona da Mata. Por volta das 4h50, foi registrada uma queda de barranco, que deixou as duas pistas cheias de terra. Ainda não há previsão para liberar a rodovia. Também na Zona da Mata, os motoristas foram impedidos de passar pela BR-356. Houve alagamento da pista no km 270, altura de Muriaé.

A BR-040, na altura do km 433, em Paraopeba, Região Central do estado, ficou parcialmente interditada por 5h30. De acordo com a PRF, o Córrego do Chico transbordou e alagou a pista sentido Brasília, impedindo a passagem dos veículos entre 5h40 e 11h10. Lá, o congestionamento chegou a três quilômetros.