Imagens da tormenta

Raposos - Bairro Vila Bela foi totalmente alagado pelas águas do Rio das Velhas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Chuva histórica em BH, que começou na quinta-feira, alagou vários pontos da capital mineira, bloqueou ruas e avenidas, causou estragos em estruturas de prédios, derrubou árvores e fez com que a cidade ficasse esvaziada nessa sexta-feira. O colorido das sombrinhas contrastou com o cinza do céu, que promete ficar por mais alguns dias. Na Pampulha, a lagoa transbordou e deixou à mostra a falta de educação dos que insistem em jogar lixo nas ruas e rios. Pequenos animais procuraram abrigo na região, que recebeu grande volume de chuva na parte da manhã. Na Grande BH, Raposos ficou alagada e houve deslizamento de terra em algumas estradas. Imagens e situações que não são novidade para os mineiros nessa época do ano, mas que sempre trazem tensão e sofrimento para boa parte da população.

BH - Na Praça Sete vazia para uma sexta-feira, o colorido das sombrinhas. Na Savassi, árvore caiu em cima de ônibus na Avenida Getúlio Vargas, quase esquina com Avenida Cristóvão Colombo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Terra cedeu próximo a prédio na Rua Fernando Esquerdo, Bairro Gutierrez (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Nova Lima - Deslizamento no km 20 da MG-030 (foto: jair amaral/EM/D.A Press)

BH - Lixo acumulado na Lagoa da Pampulha. Com o transbordamento, pequenos roedores saíram das tocas para procurar novo abrigo (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)