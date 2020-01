Defesa Civil de Contagem ainda não foi a todas as vilas atingidas por temporal

Romildo Nascimento comemora ter conseguido resgatar sua Bíblia em meio aos destroços da casa, na Vila Barraginha, em Contagem (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

aindapelo temporal do último domingo. De acordo com o, Samuel Martins Lara, equipes de outrosdarão apoio a partir desta quarta-feira.A estimativa são de mais de. Ontem, a prefeitura deu início ao cadastramento para o. Umfoi montado na Secretaria Municipal de Educação para dar suporte às vítimas.“Já há pessoas que já estão aptas a procurare, no final do mês, apresentar um contrato de aluguel para receber os recursos no fim do mês”, explica.Ele reconhece, entretanto, a dificuldade de atender a todos os atingidos, em razão da extensão dos danos. “Sãoatingidas. A Defesa Civil ainda não conseguiu chegar a todas. Sabemos que o momento é difícil, mas pedimos paciência”, diz Lara.Morador da Vila Barraginha, Romildo Nunes Nascimento teve a casa interditada pela Defesa Civil e está abrigado na Escola Municipal Pedro Alcântara Júnior.“Já fizeram o papel falando que daqui a 10 dias é para eu ligar para conseguir a bolsa”, conta o morador. “Dá muita tristeza ver assim uma casa que custou muitos anos pra gente construir. Mas não podemos xingar a natureza de Deus. Deus sabe de todas as coisas”, disse.A prefeitura decretou situação de emergência para agilizar a captação de recursos destinados aos reparos e atendimento às famílias afetadas.Por enquanto, famílias estão em abrigos provisórios, a Escola Municipal Virgílio De Melo Franco, na Vila São Paulo, e a Escola Municipal Pedro de Alcântara Junior, no Bairro Jardim Industrial, e na casa de familiares e amigos.