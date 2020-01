AM

O veículo Fiat Doblô branco foi periciado e o motorista ouvido e em seguida liberado (foto: Polícia Civil/Divulgação) atropelar um motociclista na última quarta-feira no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Ele fugiu sem prestar socorro. A vítima, o empresário Eduardo Moraes Gibim, de 43 anos morreu. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ouviu, nesta segunda-feira (20), o condutor de um Fiat Doblô suspeito de um motociclista na última quarta-feira no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o motociclista cai ao atravessar um cruzamento e é atingido pelo veículo, que dobra a esquina e segue viagem. Segundo a PCMG, Eduardo tentou frear a moto na tentativa de desviar do Fiat Doblô que fazia a conversão à esquerda, desrespeitando a preferência que era do motociclista.

De acordo com o Delegado Rodrigo Fagundes, o suspeito alega que não viu o momento em que atropelou Eduardo, mas relatos de testemunhas e imagens do percurso feitos pelo suspeito mostram que, logo após o acidente, ele fugiu do local em alta velocidade.





O veículo foi periciado e o motorista ouvido e em seguida liberado. As imagens das câmeras de segurança vão ajudar a definir qual a velocidade do Fiat Doblô, antes e depois do acidente.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistenmte Vera Schmitz