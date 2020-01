(foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um vídeo mostra o momento em que uma marquise cai sobre uma mulher na praça Zulmira Campos, em Contagem. Parte da edificação de uma loja desabou no final da manhã de sábado (18) e atingiu duas pedestres que passavam pela avenida Coronel Durval de Barros, 1357, próximo à praça Zulmira Campos. Veja o vídeo.

Veja o momento exato em que marquise cai sobre mulher em Contagem pic.twitter.com/kga23pRUwt %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 19, 2020

Apesar de a imagem ser chocante devido ao impacto do incidente, a mulher foi retirada com vida dos escombros. Ela teve ferimentos, mas se encontrava consciente, apesar de várias escoriações pelo corpo, lesão na cabeça e suspeita de fratura nas pernas. A outra vítima, também do, apresentava dores no tórax. A Polícia Militar chegou ao local e acionou o Samu.



Segundo informações da sala de imprensa do Corpo de Bombeiros, as vítimas são Lecy Silva Rezende e Rodriana Costa Mendes. Não foi divulgada a idade de ambas.