Operação fecha o cerco a chineses que sonegavam impostos em Montes Claros

Operação contra sonegação fiscal por chineses em Montes Claros (foto: Receita Estadual/Divulgação)

A Receita Estadual, com o apoio da Polícia Militar e do Ministério Público Estadual (MPMG), desencadeou, na manhã desta quinta-feira, em Montes Claros, no Norte de Minas, uma operação de combate à sonegação fiscal por três empresários chineses na comercialização de vários tipos de produtos, incluindo eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, ferramentas e mochilas escolares.





empresários chineses já causaram prejuízos aos cofres públicos de R$ 10 milhões em um período de três anos, quando movimentam cerca de R$ 56 milhões. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão na "Operação Mandarim". A força-tarefa esteve em três lojas, quatro depósitos clandestinos e também nas casas dos suspeitos. Houve também a apreensão de quase R$ 500 mil em espécie. Segundo a Receita Estadual, os três





recolhimento de tributos. Os produtos são vendidos em shoppings populares e em uma rede de pequenas lojas espalhadas pela cidade.



Apreensão de dinheiro em operação contra sonegação fiscal por chineses em Montes Claros (foto: Receita Estadual/Divulgação)

De acordo com as investigações do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), há fortes indícios de que chineses comercializem mercadorias recebidas de outros estados sem documentação fiscal – e, consequentemente, sem o recolhimento de tributos. Os produtos são vendidos em shoppings populares e em uma rede de pequenas lojas espalhadas pela cidade.





O delegado fiscal da Receita Estadual em Montes Claros, Gilmar Soares Barbosa, informou que os primeiros levantamentos apontam que, apesar de possuir empresas cadastradas e autorizadas a funcionar, o trio chinês mantém a maior parte das mercadorias estocada em depósitos clandestinos. “A estratégia adotada é transferir os produtos para as lojas em lotes, sempre usando a mesma nota fiscal, de modo a criar uma aparência de legalidade, em caso de eventual fiscalização. As investigações também revelam que os três empresários usam transportes alternativos para enviar produtos para outras cidades da região”, informou o representante do Fisco Estadual.





Além de configurar crime contra a ordem tributária, a atividade irregular causa outro prejuízo: a concorrência desleal, que interfere diretamente no faturamento das empresas cumpridoras de seus deveres e pagamos os impostos. “Sem dúvida, esse tipo de atividade ilegal precisa ser combatido pois põe em risco a sobrevivência das empresas sérias que geram recursos para o município e emprego e renda para os cidadãos”, afirma Gilmar Barbosa.