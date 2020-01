Mulher é internada em Itaúna após beber Belorizontina

(foto: Prefeitura de Itaúna/Reprodução) intoxinação pela cerveja Belorizontina. Os casos foram notificados em Itaúna, na Região Central de Minas. Mais duas pessoas apresentaram sinais relacionados àpela cerveja. Os casos foram notificados em, na Região Central de Minas.









Eles levaram também uma garrafa vazia da cerveja Belorizontina, do lote L2 1354. Na segunda-feira, a Polícia Civil identificou o dietilenoglicol em garrafas desse lote.





O casal disse que consumiu a bebida no dia 9, quinta-feira, por acreditarem que a contaminação estivesse restrita a outro lote. Até então, a informação era sobre a contaminação no lote L1 1348 e L2 1348.





A Prefeitura de Itaúna informou que a Secretaria Municipal de Saúde acompanha junto ao Hospital Manoel Gonçalves a situação do casal que procurou o Pronto Socorro na terça-feira, 14, após consumo da cerveja Belorizontina na semana passada.





A bebida ingerida está entre os lotes suspeitos de contaminação e que tem gerado a Síndrome Nefroneural em diversas pessoas no estado. Ambos foram avaliados quanto à possíveis sintomas conforme orientações da Nota Técnica nº 1/COES-MG. No caso do homem, foi descartada qualquer intoxicação exógena por Dietilenoglicol.





Em relação à mulher, foram coletados exames que serão enviados à Fundação Ezequiel Dias, em BH, para averiguação.