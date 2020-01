(foto: Corpo de Bombeiros)

Mergulhadores doresgataram umnesta segunda-feira (13) em umem, no. A equipe foi acionada quando um carro caiu dentro do Córrego da Divisa, na Zona Rural do município localizado no Triângulo Mineiro.

A vítima conseguiu sair do veículo antes que, mas o outro ocupante do carro, um homem de 53 anos, ficoudentro do automóvel e. Os bombeiros se deslocaram para o local com uma equipe depara resgatar o corpo da

A equipe desceu pelo córrego, mas devido ao barro excessivo não conseguiu a visibilidade ideal. Depois de muito trabalho, os militares encontraram o carro a uma profundidade de cerca de sete metros. O corpo foi resgatado e entregue à perícia da Polícia Civil.

Em primeiro depoimento aos bombeiros, a mulher sobrevivente afirmou que era passageira no momento em que o carro caiu no córrego. Entretanto, depois, alegou que dirigia o veículo no momento do acidente. A Polícia Civil investiga o caso.